АвтоМир / Автомобили

Почему китайские машины в России могут подешеветь, объяснил специалист

На российском рынке появляется все больше китайских автомобилей, а рост предложения всегда выгоден потребителю, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Конкуренция вынуждает автопроизводителей внимательнее следить за предпочтениями покупателей, в результате цены могут стать более привлекательными, прогнозирует эксперт.

«Думаю, конкуренция между производителями может дать пусть небольшое, но снижение цен. Этот сектор рынка сегодня фактически профицитный, а у китайских компаний большие планы. Им надо занимать эту нишу, повышать продажи (на территории РФ, – ред.) в общем объеме. Идет условный диалог покупателя с продавцом, где продавец следит за выбором покупателя и старается удержать его, продать именно свои автомобили», – считает Ян Хайцеэр.

Кроме того, можно рассчитывать на сезонные скидки, добавил автоэксперт в интервью радио Sputnik.

«Мы уже получаем какие-то более интересные предложения, чем в прошлом году. Есть скидки, подарки. Можно выгадать 100-150 тысяч рублей», – отметил Ян Хайцеэр.

Впрочем, по его словам, серьезно дешеветь китайские машины не будут, потому что есть и другие факторы, влияющие на их стоимость.

«Глобального снижения, конечно, не произойдет. Потому что у нас есть логистика, таможни, пошлины, утилизационные сборы, и все это существенно влияет на цену в том числе. Даже возможная локализация производства и переход на крупноузловую сборку вряд ли смогут существенно удешевить китайские автомобили», – такое мнение высказал Ян Хайцеэр.