АвтоМир / Автомобили

Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в феврале 2024 года увеличились более чем на треть по сравнению с январем и достигли 351,2 млрд рублей, говорится в совместном исследовании компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Рост по сравнению с январем составил 34,3% (в январе - 261,5 млрд рублей). Рекордный показатель был достигнут в декабре прошлого года (384,7 млрд рублей).

В феврале выросла доля премиальных машин в структуре затрат - было продано 13,6 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на 115,6 млрд рублей (+45,9% к январю). Таким образом, их доля за месяц увеличилась с 30,3% до 32,9%.

65,6% всех денег в феврале потрачено на автомобили китайских марок. По итогам февраля в России было реализовано 61,4 тыс. новых легковых машин китайских производителей на 230,4 млрд рублей.

Автомобили отечественных брендов в феврале обошлись россиянам в 40,2 млрд рублей (доля в финансовой емкости рынка - 11,5%). Далее в этом рейтинге располагаются европейские марки (36,4 млрд рублей, доля - 10,4%), японские (24,5 млрд рублей, доля - 7%), корейские (11,8 млрд рублей, доля - 3,3%) и американские (5,5 млрд рублей, доля - 1,6%).

В количественном выражении также лидируют китайские автомобили. В феврале их продажи достигли 61,4 тыс. единиц (59% рынка). Почти вдвое меньше было реализовано автомобилей российских марок - 31,3 тыс. (30,1%). Продажи японских марок составили всего 3,7 тыс. штук (3,5%), европейских - порядка 3 тыс. штук (2,9%), корейских - 2,9 тыс. штук (2,8%), американских машин - менее 1 тыс. штук.

«В феврале 2024 года было продано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей - на 30% больше, чем в январе этого года, и на 85% по сравнению с прошлогодним февралем. Рост произошел на фоне обеспокоенности потенциальных покупателей ожидаемым с 1 апреля увеличением цен из-за изменения порядка взимания утилизационного сбора и желанием успеть приобрести машину до этой даты. Также повлияло желание дистрибьюторов снизить накопленные за вторую половину прошлого года стоки и предпринятые ими для этого меры - предоставление скидок при сдаче автомобилей в trade-in, скидок на приобретение автомобилей в кредит и субсидирование кредитных ставок на некоторые модели. Это привело к росту продаж, особенно в последние недели месяца», - отмечает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Сумма средств, которые в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц, пишет ТАСС.

«Открытие авто» входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.