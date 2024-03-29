АвтоМир / Автомобили

Продажи пикапов в России побили девятилетний рекорд

В марте текущего года продажи пикапов в России стали лучшими с 2015 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, за первый весенний месяц в стране было реализовано 2457 новых пикапов — в 2,1 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Максимальный исторический показатель на рынке новых пикапов был установлен в декабре 2014 года — 3245 единиц.

Самой популярной маркой пикапов по итогам марта стала Great Wall, на нее пришлось почти 35% всего рынка новых пикапов (847 штук). На втором месте идет УАЗ (331 ед.), совсем немного отстает от него JAC (323 ед.). В первую пятерку также вошли Sollers и RAM (201 и 192 ед. соответственно), пишут «Известия».

В модельном рейтинге топ-3 сформировали Great Wall Poer, УАЗ «Пикап» и Great Wall Poer KingKong. Всего же по итогам I квартала нынешнего года в РФ было реализовано 5763 новых пикапа, что на 98% больше, чем в январе — марте 2023 года.