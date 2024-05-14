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АвтоМир / Автомобили

В России отзовут почти 4 тысячи Toyota и Lexus из-за риска аварий

03.06.2024 15:56|ПсковКомментариев: 0

Компания «Тойота Мотор» отзывает в России 3864 автомобиля Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500D и LX 600, реализованных с 30 сентября 2021 года по настоящее время, из-за повышенного риска аварии, сообщает Росстандарт.

В трансмиссии этих автомобилей используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам. Из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты могут не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса, пишут «Известия».

В результате если такое состояние возникает, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, это может позволить машине незначительно сдвинуться вперед, что может повысить риск аварии, говорится в сообщении.

На всех отозванных автомобилях в дилерских центрах будет бесплатно перепрограммирован электронный блок автоматической трансмиссии.

Теги: #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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