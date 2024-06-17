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Автодилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10%

Дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10% после вступления в силу 1 июля решения Центробанка (ЦБ) РФ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), ставки могут подняться на 1,5–2% и достигнуть на машины с пробегом 22–27%, на новые — 19–24%.

Как заявили в пресс-службе Банка России, увеличение надбавок скажется на доступности займов и ставок по ним.

«Ожидается, что финансовые организации станут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. К ним мы относим тех, у кого на платежи уходит более половины дохода», — рассказали в регуляторе.

По словам вице-президента ассоциации РОАД Алексея Григорьева, ужесточение требований к заемщикам и введение надбавок ЦБ может критично отразиться на продажах транспортных средств, пишут «Известия».

Это может привести к снижению выданных автокредитов как минимум на 10%, полагают представители рынка. Банкам станет менее выгодно выдавать такие займы клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, подтвердили в финансовых организациях.