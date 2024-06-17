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В России выпустили более 500 тысяч автомобилей с начала года

За девять месяцев 2024 года на территории России было выпущено 508 тыс. легковых автомобилей. Это на 39,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

По итогам сентября в стране было выпущено 66 тыс. легковушек, что на 2,7% больше, чем в начале осени прошлого года.

С января по сентябрь с конвейеров в РФ сошла 141 тыс. грузовых автомобилей (+11,7%). Производство автобусов массой более 5 т за девять месяцев составило 11,1 тыс. единиц (+17,1%), массой менее 5 т — 15,8 тыс. единиц (+2,2%).

Объем выпуска двигателей внутреннего сгорания составил 165 тыс. единиц, что на 12,5% больше относительно января – сентября 2023-го, пишут «Известия».