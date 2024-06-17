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АвтоМир / Автомобили

О беспилотном транспорте мечтают 36% псковичей — опрос

29.10.2024 09:39|ПсковКомментариев: 0

36% псковичей хотели бы ездить на беспилотном транспорте. Кроме того, 42% горожан пока не готовы пересесть в беспилотник, а 22% респондентов затруднились с ответом. К этому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины (45% против 27%). Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь (52% респондентов до 34 лет против 21% среди тех, кому больше 45). Интерес к беспилотным авто растет с увеличением уровня дохода опрошенных: за только 27% горожан, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц, а вот среди тех, чей доход более 100 тысяч рублей, таких уже 46%.

Хотя пассажирские беспилотники активно тестируют, граждане не спешат отказываться от привычного способа передвижения: «Привычка всё держать под контролем мешает»; «Пересяду только после получения положительных результатов тестирования в течение нескольких лет».

Теги: #опрос #транспорт #беспилотное вождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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