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Средняя цена на автомобили с пробегом в России снизилась в октябре

Средняя цена автомобиля с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в России в октябре снизилась в годовом выражении на 5,7% и составила 2,5 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Предложение автомобилей в этом сегменте выросло год к году на 41%, а спрос на них увеличился на 8,4%.

По данным платформы, лидером по спросу в октябре стала марка Toyota, на которую пришлось 15,2%. На втором месте оказался Mercedes-Benz с 10,9%, на третьем - BMW с 10,8%. Также в топ-5 вошли Kia и Hyundai с 9% и 6,8% соответственно. Среди моделей наибольшим спросом пользовались Toyota Camry (6,1%), Toyota Land Cruiser (2,5%) и Mercedes-Benz E-класса (2,3%).

По количеству предложений на «Авито Авто» также лидировала марка Toyota, получившая 11,8%. На второй строке - Kia (9,5%), а на третьей - BMW (9,3%), пишет ТАСС. Лидером по количеству объявлений также была Toyota Camry, на которую в октябре пришлось 3,3% от предложений.