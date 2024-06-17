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ВТБ дал прогноз по продажам легковых автомобилей в следующем году

По прогнозам ВТБ, в 2025 году на российском автомобильном рынке будет реализовано более 7 млн машин, что сопоставимо с результатом текущего года. Почти каждая пятая из них выйдет с первичного рынка.

В последние два года российский авторынок активно восстанавливался, и его структура практически вернулась к значениям начала 2022 года. Но уже в 2025 году этот сегмент экономики вновь окажется под давлением.

В абсолютных цифрах продажи новых автомобилей в следующем году, по оценке ВТБ, составят около 1,3 млн штук. Это будет примерно на 10% ниже результата 2024 года, но на четверть выше, чем в 2023 году, и почти вдвое, чем в 2022-м. Пиком продаж остается 2021 год, когда жители России купили у дилеров порядка 1,7 млн легковых машин.

При этом структура рынка автокредитования сохранится. По прогнозам ВТБ, в следующем году доля сделок на покупку новых легковых машин составит около половины. Для сравнения, по итогам 2023 года такие авто в выдачах кредитов заняли 42%, а в 2022-м – всего 12,5%.

«В следующем году авторынок будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. Ужесточившаяся риск-политика ЦБ РФ в автокредитовании, высокие кредитные ставки на машины с пробегом, ослабление курса рубля и индексация утильсбора "затормозят" его рост. В то же время продажи будут стимулировать субсидированные программы автопроизводителей и господдержка, за счет развития которых купить новое авто можно будет на более выгодных условиях», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

К другим позитивным факторам для рынка он добавил повышение активности россиян из-за окончания краткосрочных и среднесрочных депозитов.