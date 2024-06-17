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За год эксплуатации автомобили из Китая потеряли в цене почти половину

Китайские бюджетные модели автомобилей потеряли в цене за год почти половину от стоимости. Например, предложения от дилеров на новый китайский кроссовер Geely Coolray 2023 года выпуска сейчас начинаются от 3,1 млн, а на годовалый автомобиль с пробегом цены стартуют от 1,7 млн в столичном регионе, по данным агрегаторов по продаже автомобилей.

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Продажи на рынке автомобилей в России в 2024 году выросли на 50% следует из аналитического отчета Национального рейтингового агентства. Тройка наиболее покупаемых марок остается стабильной и включает: Haval — 10% рынка, Chery — 11% рынка и Geely около 10% рынка. Самым популярным брендом оставалась российская Lada, на нее приходится около трети всего автомобильного рынка РФ.

По конкретным моделям потери нового немецкого автомобиля до машины с пробегом составляют: у Audi A6 — 18,5%, у Mercedes-Benz E-Класс — 28%, а у BMW 5 — 34,5%. Японский седан Toyota Camry 2023 года сейчас можно купить новым от 5,4 млн рублей без учета скидок в салонах сети дилеров «Рольф», аналогичные предложения по подержанным автомобилям начинаются от 3,5 млн. За новую Mazda 6 2023 года дилеры просят от 3,9 млн рублей без скидок, а аналогичный вариант на вторичном рынке обойдется покупателю в 3,3 млн. Разница в цене составляет всего 15%, пишут «Известия».

Специалисты считают, что такая стремительная потеря у китайских моделей обусловлена тем, что российским водителям не хватает опыта эксплуатации. Со временем среди таких машин появятся модели, к которым автомобилисты привыкнут, после чего их ликвидность на вторичном рынке повысится.