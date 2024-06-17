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Стало известно, сколько времени россияне тратят на выбор автомобиля

Процесс выбора автомобиля у российского потребителя занимает в среднем четыре месяца. Об этом 11 апреля рассказали эксперты «Авто.ру Бизнес» по итогам опроса россиян, результаты которого были представлены на ежегодной конференции для дилеров Северо-Западного федерального округа B:CONF 2025.

По данным опроса, россияне в качестве первого автомобиля в 14% случаев рассматривают покупку нового. В 62% случаев первой машиной с пробегом они выбирают модель отечественного производства. Те, кто уже имеет опыт покупки подержанного автомобиля, в 48% случаев снова будут искать машину с пробегом. А 85% владельцев, которые приобрели свой предыдущий автомобиль новым, также планируют покупку новой модели.

46% опрошенных назвали отзывы в интернете наиболее значимыми источниками информации при выборе новой машины. При этом 44% респондентов также доверяют мнению сотрудников автосалона, 39% ищут информацию на специализированных ресурсах, 38% — в видеообзорах, 24% — в социальных сетях и только 3% доверяет мнению близких и знакомых.

При покупке подержанного автомобиля 46% респондентов также изучают отзывы в интернете, 42% советуются с близкими и знакомыми, 37% ориентируются на мнение сотрудников автосалона. Автоподборщикам доверяет 10% покупателей подержанных авто и 20% — при покупке новых.

Подбирая новый автомобиль, россияне чаще всего ориентируются на его комплектацию (отметил 51% опрошенных), факт наличия у продавца (46%) и условия покупки (41%). При выборе машины с пробегом самые важные факторы для респондентов — количество прошлых владельцев (54%), комплектация (43%) и местонахождение авто (42%).

Для всех покупателей ключевым фактором при выбора автосалона стала цена машины (70% среди покупателей новых, 68% — авто с пробегом). Далее по важности для покупателей авто с пробегом идут отзывы и рейтинг салона, наличие официального дилерства и вежливость сотрудников.

При приобретении автомобиля с пробегом большинство покупателей (36%) предпочитают использовать собственные накопления. Кредиты в банке оформляют 27% респондентов, 26% берут деньги в долг у близких. Наименее популярный вариант для покупки авто с пробегом — кредит в автосалоне (14%).

Новые автомобили, напротив, чаще всего покупают с помощью автокредитов, оформленных непосредственно в салоне (44%). К банковским кредитам прибегают 30% опрошенных, а собственные средства используют лишь в 24% случаев. Наименее популярный способ приобретения новой машины — займы у знакомых (15%), пишут «Известия».