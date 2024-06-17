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Электромобили с пробегом в России подешевели на 13% за год

В апреле 2025 года средняя цена на подержанные электромобили снизилась на 13% по сравнению с апрелем 2024-го, составив около 4,1 млн рублей, рассказали эксперты «Авто.ру Бизнес».

Среди б/у электрокаров на рынке лидируют модели японских брендов с долей с 26,5%, далее следуют американские (24,5%), китайские (24%) и европейские (21,2%). В число лидеров по количеству регистраций в апреле вошли Nissan Leaf (975,6 тыс. рублей), Zeekr 001 (5,49 млн рублей) и Tesla Model 3 (3,44 млн рублей).

Электрокары с пробегом составляют всего 0,5% от общего числа автомобилей на рынке. Этот показатель не изменился за последние два года, однако наблюдается небольшой, но устойчивый рост, указали аналитики.

Кроме того, по их данным, средняя цена нового электрокара в апреле 2023 года была 4,8 млн рублей, а к апрелю 2025-го достигла 8,7 млн рублей. В тройку моделей по числу регистраций в середине весны вошли Zeekr 001 (в среднем 6,97 млн рублей), Avatr 11 (7,6 млн рублей) и Evolute i-Pro (2,54 млн рублей).

С начала 2024 года доля электромобилей среди новых предложений стала снижаться. В 2025-м был отмечен небольшой рост, но сегмент электрокаров все равно остается узким, составляя лишь 1,2% от всех объявлений о новых машинах. На рынке новых электромобилей китайские бренды занимают 85,8% всех предложений на платформе. Следом идут европейские, российские и американские модели, пишут «Известия».