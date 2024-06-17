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Сергей Вострецов: Не можете производить свои автомобили — не мешайте покупать импортные

Пересмотреть подходы к продаже импортных автомобилей в РФ призвал глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы РФ VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Россияне платят вдвое больше за автомобили, чем жители соседних Казахстана и Белоруссии, а в случае Китая переплата по некоторым моделям может доходить до трех раз. Причина — не только в налогах, но и в желании автопроизводителей побольше заработать на россиянах, говорят эксперты.

В Белоруссии появилась новинка от китайского бренда Geely — электрический кроссовер EX5, который будут собирать под городом Жодино. Стоимость модели стартует от 73,9 тысячи белорусских рублей (1,95 млн российских рублей по текущему курсу) — это в два раза дешевле, чем в РФ, где ее можно купить только от 4,1 млн рублей. В России иномарки и даже отечественные автомобили продаются значительно дороже, чем на зарубежных рынках или в странах СНГ. Об этом свидетельствуют прайс-листы официальных дилеров марок, которые сравнила «Газета.Ru».

«Это полное свинство! Правительство дерёт со своих граждан три шкуры! Не можете производить свои автомобили — не мешайте тогда покупать импортные. Но ещё позорнее то, что и наши автомобили, и наше топливо в Казахстане и в Белоруссии дешевле в разы. Это что такое?! Осваивать бюджет и обдирать собственных граждан большого ума не надо! А вот наладить производство и обеспечить своих граждан всем необходимым — это задача непосильная для бездарей и коррупционеров! Пора наводить порядок в торговле и прекращать давать возможность наживаться на гражданах России как олигархам, так и коррупционерам!» - прокомментировал политик Сергей Вострецов.