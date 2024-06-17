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OMODA C7 — флагман, который впечатляет с первых секунд

Флагманская модель OMODA феерично прибыла в автосалон на Леона Поземского, 114А и моментально вызвала вау-эффект. Интерес к новинке стремительно растёт — стоит только завести двигатель, чтобы всё понять самому.

В группе ВКонтакте OMODA уже доступен к просмотру полный фотоотчет с нашего мероприятия — загляните и прочувствуйте атмосферу события!

Яркий и запоминающийся дизайн;

Интеллектуальная мультимедиа и цифровая панель нового поколения;

Комфорт бизнес-класса и высокий уровень безопасности;

Мощный, но экономичный двигатель с мгновенной отдачей;

Современные технологии, делающие каждую поездку ещё приятнее.

Многие уже протестировали автомобиль и лично убедились в его возможностях. Присоединяйтесь — прочувствуйте технологичный прорыв на собственном опыте!

OMODA C7 — это не просто авто. Это эмоции, которые остаются с вами.

Запишитесь на тест-драйв: город Псков, улица Леона Поземского, 114А. Телефон: 59-15-34

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