OMODA C7 — флагман, который впечатляет с первых секунд

Флагманская модель OMODA феерично прибыла в автосалон на Леона Поземского, 114А и моментально вызвала вау-эффект. Интерес к новинке стремительно растёт — стоит только завести двигатель, чтобы всё понять самому.
В группе ВКонтакте OMODA уже доступен к просмотру полный фотоотчет с нашего мероприятия — загляните и прочувствуйте атмосферу события!
Многие уже протестировали автомобиль и лично убедились в его возможностях. Присоединяйтесь — прочувствуйте технологичный прорыв на собственном опыте!
OMODA C7 — это не просто авто. Это эмоции, которые остаются с вами.
Запишитесь на тест-драйв: город Псков, улица Леона Поземского, 114А. Телефон: 59-15-34
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