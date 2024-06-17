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МВД опровергло возможное ограничение срока службы легковых автомобилей 30 годами

Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — написала она.

При этом, пояснила Волк, в ведомстве выступают категорически против подобных инициатив, пишет РИА Новости.

Представитель МВД подчеркнула, что вся информация, касающаяся законодательной деятельности министерства, размещается исключительно на официальных ресурсах.