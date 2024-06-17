←   ПЛН
АвтоМир / Автомобили

«АвтоВАЗ» опроверг завершение выпуска Lada Aura

23.09.2025 14:52|ПсковКомментариев: 0

Информация о том, что «АвтоВАЗ» свернул выпуск стретч-седанов Lada Aura, не соответствует действительности. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе компании, комментирую информацию, распространяемую в Telegram-каналах.

С января по август текущего года в России было реализовано 792 бизнес-седана Lada Aura, при этом последние четыре месяца (с мая по август) объем продаж этой модели превышает 100 единиц, сообщало накануне аналитическое агентство «Автостат».

По его информации, более половины от всех Lada Aura (53%, или 421 единица) было продано физическим лицам. Оставшаяся часть была оформлена на юрлиц (47%, или 371 единица), пишут «Известия»

Продажи Lada Aura стартовали 30 ноября прошлого года, эта модель является самой дорогой в линейке марки. Бизнес-седан представлен в двух комплектациях и стоит 2,6 млн и 2,8 млн рублей (рекомендованная розничная цена). Длина Aura составляет 4690 мм, что на 250 мм больше, чем у седана Lada Vesta, на базе которой построена новинка.

18 сентября серийное производство автомобилей Lada Iskra началось на производственной площадке «Автозавод Санкт-Петербург». Автомобили местной сборки отгружаются в дилерскую сеть Lada. Продажи Lada Iskra стартовали 20 июля.

Источник: Псковская Лента Новостей
