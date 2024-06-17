АвтоМир / Автомобили

CHANGAN CS35PLUS NEW — уже в Пскове

В «Автосалоне №1» на Л. Поземского, 114 вас ждёт долгожданный CHANGAN CS35PLUS NEW — без ожидания и в наличии в двух цветах.

Фото здесь и далее: CHANGAN

До конца сентября кроссовер можно приобрести всего от 2 299 900 р.!

Факты и цифры, которые говорят сами за себя:

Мотор 1.4 Turbo, 150 л.с. и 260 Н·м крутящего момента — динамика в городе и уверенный обгон на трассе.

7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением (DCT) — плавность, экономичность и мгновенный отклик.

Разгон 0–100 км/ч — всего за 9,5 секунд.

Расход топлива от 6,5 л на 100 км — экономия на каждом километре.

Багажник 403 литра — достаточно места для повседневных дел и путешествий.

Клиренс 190 мм — уверенность на наших дорогах.

Комфорт и технологии:

Панорамная медиасистема с экраном 10,25’’ и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Полностью цифровая приборная панель.

Круиз-контроль и интеллектуальные системы помощи водителю.

Кресла с анатомическим профилем и премиальной отделкой.

В наличии всего два цвета. Завтра один из них может стать вашим!

Ждём вас в «Автосалоне №1» на тест-драйв! Почувствуйте, что значит новая эра городских кроссоверов.

Реклама: Автосалон №1 ИНН: 6000002633. Erid: 2SDnjezdiNr