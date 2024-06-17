АвтоМир / Автомобили

Псковичи могут успеть купить автомобиль CHERY по старым ценам

Успейте купить CHERY по старым ценам! С 1 ноября — повышение утилизационного сбора. А значит — сейчас идеальное время выгодно приобрести новый CHERY в «Автосалоне 1» на Труда, 26. Только до конца октября — специальные цены, которые нельзя пропустить.

CHERY ARRIZO 8 (чёрный)

3 000 000 ₽ → 2 700 000 ₽

Комфорт, статус и технологии — теперь доступнее!

CHERY TIGGO 7 PRO MAX (чёрный)

3 155 000 ₽ → 2 990 000 ₽

Брутальный дизайн и современное оснащение — для тех, кто выбирает максимум.

CHERY TIGGO 7 PRO HYBRID

3 800 000 ₽ → 2 990 000 ₽

Гибрид, который экономит топливо, но не эмоции от вождения.

Не откладывайте покупку — количество автомобилей по старым ценам ограничено!

Автомобили в наличии. Ваша выгода — в ваших руках!



Только в «Автосалоне 1» на Труда, 26. Акция действует с 1-30 октября. Подробности и список автомобилей, участвующих в акции, уточняйте в отделе продаж.



Реклама: ООО «Автосалон 1». ИНН 6000005056. Erid: 2SDnjbw3CCF