Новый автобренд TENET зашел на рынок в Пскове. ВИДЕО

Новый автобренд TENET зашел на рынок в Пскове, машины теперь доступны в «Автосалоне 1» на улице Труда, дом 26: https://tenet-autosalon1.ru/.

Специально для Псковской Ленты Новостей руководитель отдела продаж Иван Рычнев рассказал о модели Т8, полноразмерном кроссовере 2025 года. Его длина — 4 метра 725 миллиметра. Он оснащен трехрядным салоном и возможностью установки прицепного устройства, а также двухлитровым четырехцилиндровым мотором мощностью 197 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач с шестью режимами езды.

Полные характеристики автомобиля TENET T8 смотрите в автообзоре «ПЛН ТВ».

