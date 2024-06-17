АвтоМир / Автомобили

Почему псковичи выбирают TENET?

Почему всё больше людей в Пскове выбирают TENET в «Автосалоне 1» на Труда, 26?

Вот 4 причины, почему этот кроссовер стоит купить в октябре:

Доступная цена по госпрограмме! Благодаря выгодной поддержке — до минус 25% от стоимости авто!*

Шанс выиграть второй автомобиль в семью!**

Технологичный и стильный. Современная мультимедиа, камера 360°, круиз-контроль и яркий дизайн — всё, чтобы каждая поездка дарила комфорт и удовольствие.

Надёжность, за которую не переплачиваешь. Гарантия производителя и официальный сервис в «Автосалоне 1» — уверенность в каждой детали.

Убедитесь сами и совершите сделку года на Труда, 26!

Автосалон 1 на Труда. Официальный дилер CHERY и TENET

г. Псков ул. Труда 26

+7 (8112) 500-200

tenet-autosalon1.ru

*Подробности уточняйте в отделе продаж и на сайте.

**Информация об организаторе акции, о правилах, условиях, количестве призов, месте и порядке их получения в дилерском центре или по ссылке.

Реклама: Автосалон 1, Erid: 2SDnjewfx9D