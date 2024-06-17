АвтоМир / Автомобили

Псковичи могут купить новый кроссовер на 20% дешевле

Как купить новый кроссовер на 20% дешевле? Да просто — в «Автосалоне 1» на Труда, 26!

В ноябре на автомобили TENET T4 действует государственная программа льготного кредитования — и это значит, что вы можете стать владельцем современного, технологичного кроссовера со скидкой до 20%*!

Почему стоит воспользоваться прямо сейчас:

Программа поддерживается Минпромторгом РФ — всё официально и прозрачно. Участвуют категории граждан:

семьи с двумя и более детьми ‍‍‍

педагоги и медики ‍️

люди с инвалидностью

военнослужащие и их семьи

TENET T4 — это кроссовер, который создан для комфорта, безопасности и драйва. Мощный, уверенный, с ярким дизайном — и теперь ещё доступнее, чем когда-либо.

Приходите в «Автосалон №1», ул. Труда, 26. Менеджеры расскажут, как оформить покупку по госпрограмме и рассчитать персональную выгоду.

Оставить заявку: https://tenet-autosalon1.ru/customers/credit/gosprogramma/#d3majaqto5r8n9uo37eg

*Требования к клиенту для участия в Государственной программе автокредитования установлены Постановлением Правительства РФ №364 от 16.04.2015 года. Предложение действует в пределах объёма субсидии, установленного Минпромторгом России. Предложение не является публичной офертой и распространяется на новые автомобили модели TENET T4, произведённые в 2025 году (дата формирования ЭПТС не ранее 19.09.2025), стоимостью не более 2 млн рублей. Подробную информацию уточняйте у официальных дилеров TENET, в банках — участниках программы льготного автокредитования с государственной поддержкой, а также на официальном сайте Минпромторга РФ https://minpromtorg.gov.ru/.

Реклама: ООО «Автосалон 1». ИНН: 6000005056. Erid: 2SDnjdKRNjq