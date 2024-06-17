←   ПЛН
АвтоМир / Автомобили

Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО

18.11.2025 10:01|ПсковКомментариев: 0

Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан: длина корпуса составляет около 4,64 м, а база в 2,65 м обеспечивает достаточно места для пассажиров на заднем сиденье. Большой багажник объёмом в 500 литров позволяет удобно перевозить вещи, а при сложенных задних сиденьях пространство можно увеличить.

Расход топлива у S50 впечатляет своей умеренностью — в смешанном цикле автомобиль потребляет около 6,4 л/100 км (в версии с автоматом). Это делает модель выгодной для ежедневных поездок по городу и на дальние маршруты.

Belgee S50 оборудован современными системами безопасности: ABS, EBD, ESC, система помощи при старте в гору (HAC), удержание на уклоне (Auto Hold), контроль давления в шинах (TPMS). Конструкция кузова усилена с помощью горячего формования стали и лазерной сварки, что повышает жёсткость и безопасность в случае ДТП.

Belgee S50 уже в наличии в «Автосалоне №1» на улице Леона Поземского, 114 в Пскове.

Если вы хотите лично оценить все перечисленные преимущества — удобство, технологии и комфорт — приезжайте на тест-драйв.

Запись на тест-драйв: https://belgee-autosalon1.ru/forbuyers/selection-and-purchase/test-drive/ 

Реклама: ООО «За рулём мечты». Erid: 2SDnjebW6oZ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
