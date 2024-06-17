АвтоМир / Автомобили

Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО

Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан: длина корпуса составляет около 4,64 м, а база в 2,65 м обеспечивает достаточно места для пассажиров на заднем сиденье. Большой багажник объёмом в 500 литров позволяет удобно перевозить вещи, а при сложенных задних сиденьях пространство можно увеличить.

Расход топлива у S50 впечатляет своей умеренностью — в смешанном цикле автомобиль потребляет около 6,4 л/100 км (в версии с автоматом). Это делает модель выгодной для ежедневных поездок по городу и на дальние маршруты.

Belgee S50 оборудован современными системами безопасности: ABS, EBD, ESC, система помощи при старте в гору (HAC), удержание на уклоне (Auto Hold), контроль давления в шинах (TPMS). Конструкция кузова усилена с помощью горячего формования стали и лазерной сварки, что повышает жёсткость и безопасность в случае ДТП.

