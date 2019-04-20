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Гипермаркет для больших машин «Автокада» в Пскове: Масштаб, значимость, опыт

20.04.2019 10:58|ПсковКомментариев: 0

«День открытых дверей» прошел 11 апреля в гипермаркете для больших машин «Автокада Рус». Впервые в истории Пскова состоялась презентация специализированного гипермаркета автозапчастей для коммерческого транспорта ООО «АВТОКАДА РУС». На Ваулиногорском шоссе теперь работает официальное представительство международной компании AUTO KADA с европейским уровнем известности, занимающейся продажей запасных частей и оборудования для грузовых машин и прицепов.

Значимость данного события выходит за пределы псковского региона и приносит новые возможности для транспортных компаний всего Северо-Запада России. Крупная международная компания, присутствующая во всех странах Прибалтики и Скандинавии, а также в Белоруссии, хорошо знакомая водителям международного класса, наконец пришла в Россию.

«Автокада рус» работает в холдинге с компанией «СевЗапТрансСервис», имеющей более чем 10-летний опыт ремонта и обслуживания на европейском уровне грузового и коммерческого транспорта. В автосервисе работают 24 квалифицированных специалиста с сертификатами, 4 электрика, есть специалисты по пневматике и обслуживанию дизельных моторов. Выполняются все виды планового и срочного ремонта, в том числе в сжатые сроки. Работы могут проводиться не только в сервисе, но и на месте поломки силами «аварийной» выездной бригады.

В здание нового маркета на Ваулиногорском шоссе, 14 приехали руководители компании AUTO KADA (Латвия), руководители ряда автотранспортных предприятий региона, ремонтных служб и просто заинтересованные.

Гости смогли оценить высокий потенциал и масштабность нового маркета. В Пскове, где грузовыми запчастями ранее торговали только в небольших арендованных помещениях, появился и успешно работает настоящий гипермаркет. Площадь складских помещений составляет более 10 тыс. кв. метров, где хранится более 15 тысяч наименований с обширной базой данных по каталогам крупнейших производителей.

Презентацию открыл генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» (компания-инвестор) Николай Загоруй. Для гостей провели экскурсию по складу и ремонтной зоне полного цикла работ, где ремонтируется техника российского и европейского производства.

Совместная работа склада запчастей и автосервиса идет по принципу «одного окна»: сломался, приехал, поставил на ремонт, получил запчасти и европейский уровень сервиса. Такой подход очень нужен транспортным компаниям с автопарком грузовых и коммерческих автомобилей. Ведь техника должна работать и приносить прибыль, а не убытки от простоя.

«Всегда всем перевозчикам задаем вопрос «когда вам надо?», ответ «ни сегодня, ни завтра» всегда ответ – «вчера уже надо было». Это значит, что наши услуги нужны сегодня именно сейчас и никогда через неделю через месяц. Благодаря этому новому проекту мы сможем клиентам представить наши услуги на высочайшем уровне», - отметил на презентации генеральный директор «Автокада» Янис Озолиньш.

2019 год является стартовым, отметил генеральный директор компании-инвестора «СевЗапИнвест» Николай Загоруй. У «Автокада Рус» имеются амбициозные планы в отношении рынка запчастей Северо-Запада. Будет совершенствоваться уровень услуг: рассматривается введение опции «Кнопка скорой помощи» и возможности экстренного отпуска запчастей в ночное время. В перспективе планируется расширение и сервисных услуг: открытие мойки грузового транспорта, организация кузовного ремонта.

Николай Загоруй рассказал о специальных условиях для оптовых покупателей: возможность рассрочки, индивидуальный уровень цен, бесплатная ежедневная доставка запчастей по Пскову.

Гостей «Автокады» интересовал ряд профессиональных вопросов: как происходит взаимодействие магазина и склада, сколько человек работает на складе, какие преимущества дает регистрация на сайте «Автокада», возможность приобретения через госзакупки и многое другое. Они не только получили исчерпывающие ответы на все вопросы, но и увидели, каким происходит регистрация на сайте.

Руководитель компании «Форвард Авто» Владимир Скляренко, больше 10 лет сотрудничающей с «СевЗапТранс» (входит в холдинг с «Севзапинвест»), считает, что это уже сейчас лучший автосервис для грузового и коммерческого транспорта. Цены конкурентные, услуги качественные и комплексные. «Делаете все виды ремонта и ничего не боитесь», - сказал он.

Представитель страховой компании «Согласие» Анжелика Логунова отметила, что компанию уже много лет связывают партнерские отношения с «Севзапинвестом». Это возможно благодаря профессионализму, высокому качеству услуг и взаимной ответственности за взятые обязательства.

Псковская область инвесторами выбрана неслучайно — через неё проходит большой поток транзитных грузоперевозок. Если первый в России пилотный проект, окажется успешным, подобные комплексы могут появиться по всему Северо-Западу.

Справка:

«АВТОКАДА» - первый гипермаркет для грузовиков в Пскове. В продаже запчасти для грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, спецтехники.

В гипермаркете представлен широкий выбор запасных частей для европейских моделей от ведущих мировых производителей. Огромный ассортимент деталей есть в наличии.

Действуют специальные цены для оптовых покупателей и крупных транспортных компаний.

Псков, Ваулиногорское шоссе, 14

Официальный сайт http://autokada-rus.ru/

Телефон 79-70-90

Источник: Псковская Лента Новостей
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