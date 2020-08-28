АвтоМир / Детали

«Шина Плюс»: Широкий ассортимент шин, дисков и АКБ по самым выгодным ценам

Автошины - одна из самых важных деталей автомобиля. Это единственная деталь, которая находясь в постоянном контакте с дорогой, обеспечивает возможность передвигаться. Выход из строя грозит остановкой автомобиля. Минимум раз в два года любой автолюбитель сталкивается с потребностью покупки новых шин. При кажущемся разнообразии выбор сильно ограничен. Шины б/у ходовых размеров часто не найти по объявлениям. А выбор в маленьких магазинах сводится к заказу и долгому ожиданию.

Автотехцентр «TyrePLUS» на улице Маргелова, 47

Свои услуги псковичам предлагает компания «Шина Плюс». Компания является официальным дилером таких известных шинных брендов, как «Michelin», «Nokian», «Cordiant», «Кама», «Bridgestone», «Lassa», «Continental», «Maxxis». Все шины поступают на склад напрямую с заводов производителей. Компания продает шины, колесные диски, аккумуляторы и сопутствующие товары, а также оказывает полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля.

Услуги оказываются в трех локациях в Пскове:

Автотехцентр «Vianor» на улице Поземского, 121

Автотехцентр «TyrePLUS» на улице Маргелова, 47

Магазин «N-Tyre» с грузовым и легковым шиномонтажом на улице Льва Толстого, 43.

Автотехцентр на улице Маргелова, 47 входит в сервисную сеть «TyrePLUS» дилерской сети «Мишлен». Это гарантирует клиентам профессиональный сервис по международным стандартам, специальные предложения на товары и услуги, запись на сервис онлайн и быструю доставку.

Автотехцентр «Vianor» на улице Поземского, 121

Центр Vianor на улице Поземского - это официальный шинный центр «Nokian Tyres». «Nokian Tyres» - известный производитель специализируется на шинах для сложных климатических условий.

Мультибрендовое предложение

«Шина Плюс» гарантирует покупателям широкий диапазон шин практически на любой вид транспорта: от легкового и коммерческого до тягачей, бульдозеров и сельскохозяйственной техники.

Большой выбор шин в наличии

Компания является одним из лидеров в регионе по наличию шин на складе. Перед началом каждого сезона обеспечивается товарный запас всех типоразмеров шин на складах компании. Здесь можно найти в наличии шины на любой транспорт и кошелек. Вам не придется ждать долгой доставки. Если вы счастливый обладатель автомобиля премиум-класса и ваш автомобиль требует разных размеров на заднюю и переднюю ось, даже в этом случае возможно ожидание в течение 2-3 дней. Во время сезона пополнение ассортимента осуществляется не реже двух раз в неделю. Помимо шин, специалисты помогут подобрать вариант литых или штампованных дисков в соответствии с техническими характеристиками вашего транспортного средства.

Конкурентоспособные цены

Можно приобрести шины в магазинах «Шина Плюс» по самым выгодным ценам в Пскове. Компания гарантирует низкие цены с учетом акции «Гарантия лучшей цены»: если вы найдете аналогичный товар у конкурентов дешевле, чем у «Шины плюс», вам снизят цену до цены конкурента и подарят вам 10% от разницы! Подробности об условии акции можно найти на сайте компании. Она действует как при покупке онлайн, так и в магазине.

Гибкие условия

Компания продает товар в розницу и оптом. Есть возможность работать по различным условиям при оптовых заказах.

Высокий уровень шиномонтажных услуг

Шиномонтажи на улицах Маргелова и Поземского имеют теплые комфортные зоны ожидания. Вам не придется томиться в зоне ожидания в дождь или слякоть. Можно провести время с комфортом, пока специалисты обслуживают ваш автомобиль. К слову, в шиномонтажах компании работают опытные сотрудники (стаж работы - более 10 лет).

Магазин «N-Tyre» с грузовым и легковым шиномонтажом на улице Льва Толстого, 43.

Дополнительные услуги

В шинных центрах «Шина Плюс» можно воспользоваться услугами по сезонному хранению шин и дисков. Это актуально не только для тех, кто хочет сэкономить место. Правильное и бережное хранение шин или шин в сборке с дисками является одним из базовых условий долгой и безопасной эксплуатации.

Специальное предложение действует в связи с карантинными ограничениями. У псковичей есть возможность купить шины или диски в интернет магазине удаленно. Доставка в пределах Пскова и ближайшего радиуса (Неелово, Череха, Родина) осуществляется бесплатно. Возможна доставка по Псковской области транспортными компаниями ПЭК и «Деловые Линии». Доставка товара до терминала ТК для клиента абсолютно бесплатна.

Подробности:

На сайте https://shina.plus/

Или в группе В Контакте https://vk.com/shinaplus_pskov