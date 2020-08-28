←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Медсправки Для водителей
Последние Секунды жизни
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Где заправить Кондиционер
Шина Плюс Широкий выбор шин
Колючий Сюрприз
Все ограничения движения
План Б На Инженерной
ещё Детали 28.08.2020 12:540 «Шина Плюс»: Широкий ассортимент шин, дисков и АКБ по самым выгодным ценам 28.08.2020 12:540 «Шина Плюс»: Широкий ассортимент шин, дисков и АКБ по самым выгодным ценам 04.12.2019 13:220 В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми 20.04.2019 10:580 Гипермаркет для больших машин «Автокада» в Пскове: Масштаб, значимость, опыт 09.04.2019 13:060 «День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус» в Пскове 14.03.2019 12:060 Президент российского союза автостраховщиков рассказал, как изменятся тарифы на ОСАГО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Детали

«Шина Плюс»: Широкий ассортимент шин, дисков и АКБ по самым выгодным ценам

28.08.2020 12:54|ПсковКомментариев: 0

Автошины - одна из самых важных деталей автомобиля. Это единственная деталь, которая находясь в постоянном контакте с дорогой, обеспечивает возможность передвигаться. Выход из строя грозит остановкой автомобиля. Минимум раз в два года любой автолюбитель сталкивается с потребностью покупки новых шин. При кажущемся разнообразии выбор сильно ограничен. Шины б/у ходовых размеров часто не найти по объявлениям. А выбор в маленьких магазинах сводится к заказу и долгому ожиданию.

Автотехцентр «TyrePLUS» на улице Маргелова, 47

Свои услуги псковичам предлагает компания «Шина Плюс». Компания является официальным дилером таких известных шинных брендов, как «Michelin», «Nokian», «Cordiant», «Кама», «Bridgestone», «Lassa», «Continental», «Maxxis». Все шины поступают на склад напрямую с заводов производителей. Компания продает шины, колесные диски, аккумуляторы и сопутствующие товары, а также оказывает полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля.

Услуги оказываются в трех локациях в Пскове:

  • Автотехцентр «Vianor» на улице Поземского, 121
  • Автотехцентр «TyrePLUS» на улице Маргелова, 47
  • Магазин «N-Tyre» с грузовым и легковым шиномонтажом на улице Льва Толстого, 43.

Автотехцентр на улице Маргелова, 47 входит в сервисную сеть «TyrePLUS» дилерской сети «Мишлен». Это гарантирует клиентам профессиональный сервис по международным стандартам, специальные предложения на товары и услуги, запись на сервис онлайн и быструю доставку.

Автотехцентр «Vianor» на улице Поземского, 121

Центр Vianor на улице Поземского - это официальный шинный центр «Nokian Tyres». «Nokian Tyres» - известный производитель специализируется на шинах для сложных климатических условий.

Мультибрендовое предложение

«Шина Плюс» гарантирует покупателям широкий диапазон шин практически на любой вид транспорта: от легкового и коммерческого до тягачей, бульдозеров и сельскохозяйственной техники.

Большой выбор шин в наличии

Компания является одним из лидеров в регионе по наличию шин на складе. Перед началом каждого сезона обеспечивается товарный запас всех типоразмеров шин на складах компании. Здесь можно найти в наличии шины на любой транспорт и кошелек. Вам не придется ждать долгой доставки. Если вы счастливый обладатель автомобиля премиум-класса и ваш автомобиль требует разных размеров на заднюю и переднюю ось, даже в этом случае возможно ожидание в течение 2-3 дней. Во время сезона пополнение ассортимента осуществляется не реже двух раз в неделю. Помимо шин, специалисты помогут подобрать вариант литых или штампованных дисков в соответствии с техническими характеристиками вашего транспортного средства.

Конкурентоспособные цены

Можно приобрести шины в магазинах «Шина Плюс» по самым выгодным ценам в Пскове. Компания гарантирует низкие цены с учетом акции «Гарантия лучшей цены»: если вы найдете аналогичный товар у конкурентов дешевле, чем у «Шины плюс», вам снизят цену до цены конкурента и подарят вам 10% от разницы! Подробности об условии акции можно найти на сайте компании. Она действует как при покупке онлайн, так и в магазине.

Гибкие условия

Компания продает товар в розницу и оптом. Есть возможность работать по различным условиям при оптовых заказах.

Высокий уровень шиномонтажных услуг

Шиномонтажи на улицах Маргелова и Поземского имеют теплые комфортные зоны ожидания. Вам не придется томиться в зоне ожидания в дождь или слякоть. Можно провести время с комфортом, пока специалисты обслуживают ваш автомобиль. К слову, в шиномонтажах компании работают опытные сотрудники (стаж работы - более 10 лет).

Магазин «N-Tyre» с грузовым и легковым шиномонтажом на улице Льва Толстого, 43.

Дополнительные услуги

В шинных центрах «Шина Плюс» можно воспользоваться услугами по сезонному хранению шин и дисков. Это актуально не только для тех, кто хочет сэкономить место. Правильное и бережное хранение шин или шин в сборке с дисками является одним из базовых условий долгой и безопасной эксплуатации.

Специальное предложение действует в связи с карантинными ограничениями. У псковичей есть возможность купить шины или диски в интернет магазине удаленно. Доставка в пределах Пскова и ближайшего радиуса (Неелово, Череха, Родина) осуществляется бесплатно. Возможна доставка по Псковской области транспортными компаниями ПЭК и «Деловые Линии». Доставка товара до терминала ТК для клиента абсолютно бесплатна.

Подробности:

На сайте https://shina.plus/

Или в группе В Контакте https://vk.com/shinaplus_pskov

Теги: #шиномонтаж #автосервис #шины для автомобиля #Шина Плюс #аккумуляторы #колесные диски #шины для трактора #шины для грузовика #хранение шин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
В Псковской области произошел ряд смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей. Как можно предотвратить подобное?
В опросе приняло участие 581 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.08.2020, 16:230 Завершена установка барьерного ограждения на дороге Новгородка - Пушкинские Горы 28.08.2020, 15:200 Власти Пскова будут судиться с подрядчиком из-за недочетов при реконструкции Ботанического сада 28.08.2020, 15:060 Операцию делают 8-летней девочке, пострадавшей в резонансном ДТП в Великолукском районе 28.08.2020, 14:333 13-летнюю велосипедистку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове
28.08.2020, 12:540 «Шина Плюс»: Широкий ассортимент шин, дисков и АКБ по самым выгодным ценам 28.08.2020, 12:457 На мосту 50-летия Октября в Пскове запретили движение на велосипедах 28.08.2020, 11:530 Фотофакт: Новый «лежачий полицейский» появился возле школы №23 28.08.2020, 11:121 Водитель «девятки» повредил три автомобиля на парковке у больницы в Гдове
28.08.2020, 10:200 В ДТП на трассе «Балтия» погиб директор великолукского завода 28.08.2020, 09:520 Остановка сердца произошла у одной из девочек, пострадавших в ДТП в Великолукском районе 28.08.2020, 09:010 В садоводческие товарищества Пскова автобусы будут ездить по новому расписанию 28.08.2020, 07:060 Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Великолукском районе
28.08.2020, 01:570 Одна из пострадавших в ДТП в Великолукском районе девочек находится в реанимации 28.08.2020, 00:160 ДТП произошло на трассе «Балтия» в Великолукском районе, два человека погибли 27.08.2020, 22:381 Александр Васильев о ДТП в Великих Луках: В каждой аварии я вижу не только трагическое стечение обстоятельств 27.08.2020, 21:321 Фотофакт: В Пскове появилась разметка в Гаражном проезде
27.08.2020, 18:210 Более 1,3 тысяч км дорог, ведущих к школам и детсадам, ремонтируют к началу учебного года 27.08.2020, 16:070 Интерактив: На улице Кузнецкой открыт люк на проезжей части 27.08.2020, 15:160 Детский автогородок будет работать у «Акваполиса» в субботу 27.08.2020, 13:260 В Псковской области в разы увеличилось количество желающих записаться онлайн на прием в ГИБДД
27.08.2020, 10:580 По делу о смертельном ДТП в Великих Луках назначены экспертизы 27.08.2020, 10:530 Власти Великих Лук выразили соболезнования родным погибших в резонансном ДТП детей 27.08.2020, 10:080 Реконструкция дороги Лавры - граница с Латвией продолжится до середины ноября 27.08.2020, 07:021 Губернатор поручил проверить состояние дороги в Великих Луках, где в ДТП погибли двое детей
26.08.2020, 17:442 Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетних детей в ДТП в Великих Луках 26.08.2020, 16:340 Следственный комитет подключился к расследованию резонансного ДТП в Великих Луках 26.08.2020, 16:250 ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Великих Луках 26.08.2020, 16:051 Трагедия в Великих Луках развернулась недалеко от дома погибших детей
26.08.2020, 15:575 Александр Козловский поможет семье погибших в ДТП детей 26.08.2020, 15:500 Предварительную причину смертельного ДТП в Великих Луках назвали полицейские 26.08.2020, 14:330 Участок трассы М-9 «Балтия» отремонтирован в Псковской области 26.08.2020, 14:0112 Двое детей погибли под колесами ВАЗа в Великих Луках. ФОТО и ВИДЕО
26.08.2020, 13:480 Три дороги к образовательным учреждениям отремонтируют в Псковской области 26.08.2020, 13:100 В Пскове 31 августа перекроют движение транспорта на улице Петрова 26.08.2020, 12:490 Водитель микроавтобуса пострадал в результате ДТП на Палкинском шоссе 26.08.2020, 12:211 До 10 суток ареста можно получить в Петербурге за чрезмерную тонировку
26.08.2020, 10:090 Полиция проводит проверку по факту тройного ДТП в Стругокрасненском районе 26.08.2020, 09:352 Благоустройство пешеходной зоны планируется на Юбилейной, 93 и 93а в Пскове 25.08.2020, 23:450 Разрешение на бесплатную парковку автомобиля для перевозки инвалидов можно оформить онлайн 25.08.2020, 21:500 Ремонт дворового проезда в микрорайоне Кресты проконтролировала Елена Полонская
25.08.2020, 21:140 Участок дороги Псков - Кислово - Палкино отремонтировали в Псковском районе 25.08.2020, 19:410 Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени 25.08.2020, 19:150 Псковское УФАС проверит формирование городских маршрутов в Великих Луках 25.08.2020, 19:070 Движение автомобилей перекроют на переулке Красном в Пскове с 26 августа
25.08.2020, 18:000 На мосту через реку Шелонь завершился монтаж балок пролетного строения 25.08.2020, 17:253 76 млн рублей потратят на аренду комплексов фотовидеофиксации для Пскова и района 25.08.2020, 17:170 Три автомашины столкнулись у светофора на трассе Петербург - Псков 25.08.2020, 15:410 Фотофакт: Демонтирован «лежачий полицейский» на улице Горького в Пскове
25.08.2020, 15:362 Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию с маршрутками 25.08.2020, 15:160 В Пскове на три дня закроют движение транспорта по Красному переулку 25.08.2020, 14:450 Полноценное движение на улице Леона Поземского в Пскове откроют в сентябре 25.08.2020, 14:054 Водители маршруток бастуют в Великих Луках
25.08.2020, 13:191 Лайфхак. Регистрируем машину за четыре дня 25.08.2020, 12:131 Простреленную «четверку» продают в Пскове 25.08.2020, 10:502 Полицейским пришлось стрелять по автомобилю с пьяным псковичом без прав. ВИДЕО 25.08.2020, 09:480 В Пскове задержан подозреваемый в угоне иномарки. ФОТО. ВИДЕО
25.08.2020, 09:200 Водитель трактора погиб в дорожной аварии в Пустошкинском районе 24.08.2020, 22:271 Асфальтирование дороги и тротуаров на улице Киселева планируют закончить к 1 сентября 24.08.2020, 21:240 Регионы России смогут сэкономить при использовании московской билетной системы 24.08.2020, 20:550 Водитель «Тойоты Камри» подбил «Дэу Нексию» в Пскове на улице Шестака
24.08.2020, 19:323 Мотоциклист врезался в дверь в гаражном кооперативе в Пскове 24.08.2020, 17:510 «Псковавтодор» ремонтирует Северный обход на новой дорожной технике 24.08.2020, 16:061 Парковку расширили возле дома №20 по улице Стахановской в Пскове 24.08.2020, 12:510 Три дворовых проезда ремонтируют в Пскове
24.08.2020, 10:470 Лишение свободы грозит тверичанам за угон «Тойоты» в Великих Луках 24.08.2020, 09:510 300 часов отработает житель Дедовичского района за езду в пьяном виде 24.08.2020, 07:011 В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО 22.08.2020, 23:424 Михаил Ведерников: Резонансные ДТП рассматриваются с предельным вниманием
22.08.2020, 21:350 Подростка из Великих Лук отправили в воспитательную колонию за угон автомобиля 22.08.2020, 21:121 Четыре правонарушения выявили сотрудники ГИБДД в ходе рейда в Новосокольническом районе 22.08.2020, 18:470 Мост через реку Кебь в Псковском районе ввели в эксплуатацию 22.08.2020, 14:213 Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Гдовском районе
22.08.2020, 12:050 Нетрезвого тракториста поймали полицейские в Великолукском районе 22.08.2020, 10:151 Автомобиль въехал в столб на улице Юбилейной в Пскове 21.08.2020, 21:003 Как бороться с пьяными водителями - тема нового опроса в «Автомире» ПЛН 21.08.2020, 20:220 Великолучанам рассказали о реконструкции проспекта Ленина
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.