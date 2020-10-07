Выбираем зимние шины. Где купить в Пскове

1 октября в Пскове начался отопительный сезон - предвестник скорого прихода зимы. Самое время задуматься о подготовке автомобиля к холодному сезону, если вы еще не сделали это. Самым важный этап - переход с летней резины на зимнюю.
Если у вас уже имеется комплект зимних шин, ничего сложного. Главное - вовремя переобуться. Специалисты шинного центра «Шина Плюс» рекомендуют не ждать первого снега, когда шиномонтажные мастерские будут забиты. Скорее всего, в эти дни вам придется добираться к месту переобувки по снежным заносам на летней резине.
Большинство производителей зимних шин рекомендуют ставить их, когда средняя температура в регионе не будет подниматься выше +7. Именно при таких температурах зимний состав резиновой смеси работает уже лучше летнего (который начинает «дубеть»). Можно ориентироваться на включение отопления в многоквартирных домах. В Пскове, как правило, оно происходит при средней температуре 8 градусов в течение 5 дней. Если зимних шин у вас пока нет или вы их «доносили» в прошлом зимнем сезоне, то самое время задуматься о покупке.
Первый вопрос относительно зимних шин, какие брать - шипованные или фрикционные?
Шипованные шины наиболее популярны на территории России. По некоторым данным, 70% российских автовладельцев выбирают «шипы» как самый надежный и безопасный в суровых зимних условиях вариант. Они обеспечивают максимально эффективное сцепление со льдом и укатанным снегом, а также при движении по нечищенному снегу и снежной шуге (в большинстве случаев за счет направленного рисунка протектора). Максимально эффективны шипы на шинах при температурах от 0. При более низких температурах лед становится слишком плотным и шипы не могут «вгрызаться» в него достаточно глубоко, хотя большинство производителей заявляют об эффективности своих шипованных шин до -50. Впрочем, опыт прошлого года показывает, что снега практически не было. Многие автолюбители со стажем говорят о более длинном тормозном пути шипованных шин на асфальте. Как отмечают специалисты шинного центра «Шина Плюс», на самом деле, разница между тормозным путем современных шипованных и нешипованных шин невелика.
Следует не забывать прикатать шипы, чтобы они прослужили вам достаточно долгий срок. То есть первое время следует ездить в умеренном режиме, на скоростях до 100 км/ч и без резких разгонов и торможений. Прикатывать шину следует до истирания индикаторов прикатки, которые есть на большинстве современных шин. Если индикаторов нет, воздерживаться от резкого стиля вождения следует до пробега 700 км.
Если у вас автомобиль с задним приводом или малолитражка, то вам следует выбрать именно шипованные шины. К минусам можно отнести: повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, необходимость прикатывать шипы.
Актуальный модельный ряд шипованных шин основных производителей 2020 в центре «Шина Плюс»: Dunlop SP Winter Ice 03, Cordiant Snow Cross 2,MICHELIN X-Ice North 4, GOODYEAR Ultra Grip Ice Arctic, Yokohama Ice Guard IG65, Bridgestone Blizzak Spike-02,Continental Ice Contact 3,Pirelli Ice Zero-2,Nokian Hakkapeliitta 9,Nokian Nordman 7, Viatti V-522 Brina Nordico, Lassa Iceways-2,Marshal WI-31, Matador MP-30 Sibir Ice-2, Doublestar DW 07, Gislaved Nord Frost 200,Pirelli Formula Ice .
Фрикционные шины скандинавского типа, как и шипованные, отлично работают на дорогах, покрытых льдом и снегом. Выгодно отличает их от шипованных способность более эффективно работать при серьезных заморозках от -25 до -50, но зато в диапазоне от 0 до -25 их тяговые и тормозные характеристики ниже, чем у шипованных. Большая эффективность нешипованных шин при более низких температурах обусловлена тем, что в таких условиях решающим фактором в обеспечении надежного сцепления является состав резиновой смеси и площадь пятна контакта, а не наличие шипов.
Явными плюсами таких шин является низкий уровень шума и возможность раньше переобуваться на зиму и позже на лето, не опасаясь потери шипов. Хотя использовать нешипованные зимние шины при температурах выше +7 все равно не следует во избежание быстрого износа шины.
Актуальный модельный ряд нешипованных шин скандинавского типа основных производителей 2020:Pirelli Ice Zero Fr,Michelin X-ice XI3,Bridgestone Blizzak Revo GZ, Cordiant Winter Drive-2, Doublestar DW02, Goodyear Ultra Grip gen-1, Marshal KW-31, Nokian HKPL R3,Nordman RS2, Ovation W586, Toyo Observe GARIT GIZ, Viatti V-521 Brina, Yokohama IG60.
Для этих шин характерен протектор с меньшим количеством ламелей, блоками меньшего размера, большими канавками для отвода воды и более жестким составом резиновой смеси. Все это обеспечивает оптимальные характеристики на очищенных от снега и льда дорогах. Благодаря наличию канавок, шины европейского типа эффективно выводят снежную шугу и талую воду из пятна контакта, что обеспечивает их эффективность во время более мягкой зимы.
Нешипованные шины европейского типа подходят для регионов с теплыми зимами, как было в Пскове в прошлом году. Но в случае серьезных морозов при езде на таких шинах следует соблюдать повышенную осторожность. Диапазон температур, подходящий для данных шин от -20 до +10, что также позволяет одевать их пораньше, а снимать попозже.
Если вы не знаете необходимый размер, рекомендации производителя можно найти на специальной шильде (обычно на внутренней части водительской двери) или в сервисной книжке. Выбирать следует именно из этих рекомендованных размеров.
Большая часть специалистов рекомендует на зиму ставить более узкий размер. Узкое колесо легче продавливает снег и обеспечивает лучшее сцепление с дорожным покрытием. На льду управляемость автомобиля на более узких шинах будет также выше. А вот тормозной путь, напротив, будет меньше у автомобиля на более широких шинах из-за пятна контакта большей площади.
Самый же простой и надежный способ выбрать шины наиболее подходящие для вашего автомобиля - это обратиться к консультантам центра «Шина Плюс», они подберут оптимальный вариант, наиболее подходящий именно для вас. Обратиться за помощью можно в любой день c 9.00 до 20.00 по телефону, на сайте shina.plus или приехав в шинные центры:
У любого автомобилиста в Пскове есть собственный ответ на этот вопрос. Кто-то не понимает смысла в покупке нового и ищет только по объявлениям на вторичном рынке. Некоторые выбирают в интернете и заказывают доставку. Остальные покупают непосредственно на месте. Как правило, это специализированный магазин с хорошим выбором. Особенно если нужны не только шины, но и диски. Подобрать шины самостоятельно несложно по техническими характеристиками от производителя. С дисками сложнее, нужно учитывать массу параметров. Здесь лучше не пренебрегать советами специалистов.
«Шина Плюс»
«Шина Плюс» - официальный дилер известных шинных брендов «Michelin», «Nokian», «Cordiant», «Кама», «Bridgestone», «Lassa», «Continental», «Maxxis». Изделия поступают на склад напрямую с заводов производителей. Компания продает шины, колесные диски, аккумуляторы и сопутствующие товары.
Компания является одним из лидеров в регионе по наличию шин на складе. Перед началом каждого сезона обеспечен товарный запас всех типоразмеров шин на складах компании. Поэтому здесь можно найти в наличии шины на любой транспорт и кошелек. Если у вас слишком специфический запрос, возможно ожидание в течение 2-3 дней.
Магазин «Автомир» на Петровской
Шины и диски вы найдете в магазине «Автомир» на улице Петровской. Ассортимент шин и дисков здесь удовлетворит потребности любого покупателя. Большой выбор ходовых типоразмеров представлен в наличии. Вы найдете шины размеров от R13 до R20 включительно от европейских, китайских, корейских брендов. В том числе представлены такие бренды как Kormoran, Roadstone, Nokian, Kumho, Continental, Michelin.
Магазин находится по адресу: Псков, улица Петровская, 37. Режим работы с 9.00 до 20.00 ежедневно. Телефон 603-003.
Самые популярные размеры дисков есть в наличии. Опытные продавцы-консультанты окажут помощь в подборе дисков согласно техническим характеристикам. Любые диски вплоть до редких и эксклюзивных можно заказать. Доставка занимает до 3 дней. В магазине можно найти технические жидкости, различные виды масел для двигателя и коробки передач, аксессуары для тюнинга.
«Переобуть» автомобиль можно в шиномонтаже в 200 метрах от розничного магазина. Адрес - Псков, улица Петровская, 21. Телефон 60-13-50. Режим работы ежедневно 09.00-20.00.
Работы с колесными дисками здесь проводят на качественном оборудовании немецкого производства. Используются специальные адаптеры для балансировки автомобильных колес по крепежным отверстиям ступицы. Это позволяет сделать балансировку максимально точной. В автосервисе можно сделать сход-развал. Есть сервис сезонного хранения комплекта резины. Действуют скидки на услуги шиномонтажа - 20% при покупке четырех шин. А если вы покупаете шины и диски (8 единиц), услуги бесплатны.
Сетевой гипермаркет «Лента»
Нередко можно увидеть посетителей, вывозящих груду колес в тележке из гипермаркета «Лента». Сетевые торговые «гиганты» завлекают покупателей акционными скидками. На любой товар и на каждую цену находится свой потребитель. В «экспозиции» «Ленты» на Рижском проспекте присутствуют по одной-две позиции производителей Кама, Matador, Cordiant, Bridgestone. Размер R-13 безальтернативно представлен «Камой». Заметный упор в магазине сделан на 14-й и 15-й радиус. 16-й радиус в наличии в единичных экземплярах.
В специализированных шинных центрах на вопросы о преимуществах покупки в «Ленте» снисходительно улыбаются: что суперэксклюзивного может предложить продуктовый гипермаркет? Выбирать колеса вместе с вином и сметаной несколько странно.
Очевидны минусы покупки в «Ленте»: очень узкий товарный ассортимент, отсутствие возможности получить исчерпывающую консультацию от грамотного специалиста. Да, между рядами с колесами затесалась расшифровка основных характеристик, но разве это заменит полноценное общение с живым человеком? Еще один штрих к портрету. «Лента» на улице Труда имеет обыкновение выставлять часть товара в «предбаннике», что создает массу неудобств. Надо рыскать по залу в поисках менеджера, потом ждать пока найдет нужные ключи и только после этого отправляться на кассу. В «Ленту» за колесами идет покупатель, для которого главный критерий - низкая цена. И неважно, что это вложение средств, возможно, придется повторить в ближайшем будущем.
Для тех, кто предпочитал покупать шины в торговой точке на центральном рынке, есть неприятная новость. Теперь там не продают «резину». В Пскове осталось небольшое количество магазинов с широким спектром шин в наличии. Выбор за вами.
Денис Бахтин