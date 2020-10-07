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Выбираем зимние шины. Где купить в Пскове

1 октября в Пскове начался отопительный сезон - предвестник скорого прихода зимы. Самое время задуматься о подготовке автомобиля к холодному сезону, если вы еще не сделали это. Самым важный этап - переход с летней резины на зимнюю.

Если у вас уже имеется комплект зимних шин, ничего сложного. Главное - вовремя переобуться. Специалисты шинного центра «Шина Плюс» рекомендуют не ждать первого снега, когда шиномонтажные мастерские будут забиты. Скорее всего, в эти дни вам придется добираться к месту переобувки по снежным заносам на летней резине.

Большинство производителей зимних шин рекомендуют ставить их, когда средняя температура в регионе не будет подниматься выше +7. Именно при таких температурах зимний состав резиновой смеси работает уже лучше летнего (который начинает «дубеть»). Можно ориентироваться на включение отопления в многоквартирных домах. В Пскове, как правило, оно происходит при средней температуре 8 градусов в течение 5 дней. Если зимних шин у вас пока нет или вы их «доносили» в прошлом зимнем сезоне, то самое время задуматься о покупке.

Что и как выбирать?

Первый вопрос относительно зимних шин, какие брать - шипованные или фрикционные?

На данный момент производители выделяют три основных типа зимних шин:

Шипованные (нордические) шины

Фрикционные (нешипованные) шины скандинавского типа

Фрикционные (нешипованные) шины европейского типа

Шипы. Плюсы и минусы

Шипованные шины наиболее популярны на территории России. По некоторым данным, 70% российских автовладельцев выбирают «шипы» как самый надежный и безопасный в суровых зимних условиях вариант. Они обеспечивают максимально эффективное сцепление со льдом и укатанным снегом, а также при движении по нечищенному снегу и снежной шуге (в большинстве случаев за счет направленного рисунка протектора). Максимально эффективны шипы на шинах при температурах от 0. При более низких температурах лед становится слишком плотным и шипы не могут «вгрызаться» в него достаточно глубоко, хотя большинство производителей заявляют об эффективности своих шипованных шин до -50. Впрочем, опыт прошлого года показывает, что снега практически не было. Многие автолюбители со стажем говорят о более длинном тормозном пути шипованных шин на асфальте. Как отмечают специалисты шинного центра «Шина Плюс», на самом деле, разница между тормозным путем современных шипованных и нешипованных шин невелика.

Следует не забывать прикатать шипы, чтобы они прослужили вам достаточно долгий срок. То есть первое время следует ездить в умеренном режиме, на скоростях до 100 км/ч и без резких разгонов и торможений. Прикатывать шину следует до истирания индикаторов прикатки, которые есть на большинстве современных шин. Если индикаторов нет, воздерживаться от резкого стиля вождения следует до пробега 700 км.

Основной плюс шипованных зимних шин - надежность и безопасность.

Если у вас автомобиль с задним приводом или малолитражка, то вам следует выбрать именно шипованные шины. К минусам можно отнести: повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, необходимость прикатывать шипы.

Актуальный модельный ряд шипованных шин основных производителей 2020 в центре «Шина Плюс»: Dunlop SP Winter Ice 03, Cordiant Snow Cross 2,MICHELIN X-Ice North 4, GOODYEAR Ultra Grip Ice Arctic, Yokohama Ice Guard IG65, Bridgestone Blizzak Spike-02,Continental Ice Contact 3,Pirelli Ice Zero-2,Nokian Hakkapeliitta 9,Nokian Nordman 7, Viatti V-522 Brina Nordico, Lassa Iceways-2,Marshal WI-31, Matador MP-30 Sibir Ice-2, Doublestar DW 07, Gislaved Nord Frost 200,Pirelli Formula Ice .

Фрикционные (нешипованные) шины скандинавского типа

Фрикционные шины скандинавского типа, как и шипованные, отлично работают на дорогах, покрытых льдом и снегом. Выгодно отличает их от шипованных способность более эффективно работать при серьезных заморозках от -25 до -50, но зато в диапазоне от 0 до -25 их тяговые и тормозные характеристики ниже, чем у шипованных. Большая эффективность нешипованных шин при более низких температурах обусловлена тем, что в таких условиях решающим фактором в обеспечении надежного сцепления является состав резиновой смеси и площадь пятна контакта, а не наличие шипов.

Явными плюсами таких шин является низкий уровень шума и возможность раньше переобуваться на зиму и позже на лето, не опасаясь потери шипов. Хотя использовать нешипованные зимние шины при температурах выше +7 все равно не следует во избежание быстрого износа шины.

Актуальный модельный ряд нешипованных шин скандинавского типа основных производителей 2020:Pirelli Ice Zero Fr,Michelin X-ice XI3,Bridgestone Blizzak Revo GZ, Cordiant Winter Drive-2, Doublestar DW02, Goodyear Ultra Grip gen-1, Marshal KW-31, Nokian HKPL R3,Nordman RS2, Ovation W586, Toyo Observe GARIT GIZ, Viatti V-521 Brina, Yokohama IG60.

Фрикционные (нешипованные) шины европейского типа

Для этих шин характерен протектор с меньшим количеством ламелей, блоками меньшего размера, большими канавками для отвода воды и более жестким составом резиновой смеси. Все это обеспечивает оптимальные характеристики на очищенных от снега и льда дорогах. Благодаря наличию канавок, шины европейского типа эффективно выводят снежную шугу и талую воду из пятна контакта, что обеспечивает их эффективность во время более мягкой зимы.

Нешипованные шины европейского типа подходят для регионов с теплыми зимами, как было в Пскове в прошлом году. Но в случае серьезных морозов при езде на таких шинах следует соблюдать повышенную осторожность. Диапазон температур, подходящий для данных шин от -20 до +10, что также позволяет одевать их пораньше, а снимать попозже.

Как только вы определитесь с моделью шин, следующий шаг - выбор размерности.

Если вы не знаете необходимый размер, рекомендации производителя можно найти на специальной шильде (обычно на внутренней части водительской двери) или в сервисной книжке. Выбирать следует именно из этих рекомендованных размеров.

Большая часть специалистов рекомендует на зиму ставить более узкий размер. Узкое колесо легче продавливает снег и обеспечивает лучшее сцепление с дорожным покрытием. На льду управляемость автомобиля на более узких шинах будет также выше. А вот тормозной путь, напротив, будет меньше у автомобиля на более широких шинах из-за пятна контакта большей площади.

Самый же простой и надежный способ выбрать шины наиболее подходящие для вашего автомобиля - это обратиться к консультантам центра «Шина Плюс», они подберут оптимальный вариант, наиболее подходящий именно для вас. Обратиться за помощью можно в любой день c 9.00 до 20.00 по телефону, на сайте shina.plus или приехав в шинные центры:

Автотехцентр «Vianor» на улице Поземского, 121. Телефон 29-25-05 ежедневно, 09.00-20.00

Автотехцентр «TyrePLUS» на улице Маргелова, 47. Телефон 29-40-11 ежедневно, 09.00-20.00

Магазин «N-Tyre» с грузовым и легковым шиномонтажом на улице Льва Толстого, 43. Телефон 29-13-92 пн-пт 09.00-20.00; сб,вс 09.00-18.00

Где в Пскове купить шины и диски?

У любого автомобилиста в Пскове есть собственный ответ на этот вопрос. Кто-то не понимает смысла в покупке нового и ищет только по объявлениям на вторичном рынке. Некоторые выбирают в интернете и заказывают доставку. Остальные покупают непосредственно на месте. Как правило, это специализированный магазин с хорошим выбором. Особенно если нужны не только шины, но и диски. Подобрать шины самостоятельно несложно по техническими характеристиками от производителя. С дисками сложнее, нужно учитывать массу параметров. Здесь лучше не пренебрегать советами специалистов.

«Шина Плюс»

«Шина Плюс» - официальный дилер известных шинных брендов «Michelin», «Nokian», «Cordiant», «Кама», «Bridgestone», «Lassa», «Continental», «Maxxis». Изделия поступают на склад напрямую с заводов производителей. Компания продает шины, колесные диски, аккумуляторы и сопутствующие товары.

Компания является одним из лидеров в регионе по наличию шин на складе. Перед началом каждого сезона обеспечен товарный запас всех типоразмеров шин на складах компании. Поэтому здесь можно найти в наличии шины на любой транспорт и кошелек. Если у вас слишком специфический запрос, возможно ожидание в течение 2-3 дней.

Магазин «Автомир» на Петровской

Шины и диски вы найдете в магазине «Автомир» на улице Петровской. Ассортимент шин и дисков здесь удовлетворит потребности любого покупателя. Большой выбор ходовых типоразмеров представлен в наличии. Вы найдете шины размеров от R13 до R20 включительно от европейских, китайских, корейских брендов. В том числе представлены такие бренды как Kormoran, Roadstone, Nokian, Kumho, Continental, Michelin.

Магазин находится по адресу: Псков, улица Петровская, 37. Режим работы с 9.00 до 20.00 ежедневно. Телефон 603-003.

Самые популярные размеры дисков есть в наличии. Опытные продавцы-консультанты окажут помощь в подборе дисков согласно техническим характеристикам. Любые диски вплоть до редких и эксклюзивных можно заказать. Доставка занимает до 3 дней. В магазине можно найти технические жидкости, различные виды масел для двигателя и коробки передач, аксессуары для тюнинга.

«Переобуть» автомобиль можно в шиномонтаже в 200 метрах от розничного магазина. Адрес - Псков, улица Петровская, 21. Телефон 60-13-50. Режим работы ежедневно 09.00-20.00.

Работы с колесными дисками здесь проводят на качественном оборудовании немецкого производства. Используются специальные адаптеры для балансировки автомобильных колес по крепежным отверстиям ступицы. Это позволяет сделать балансировку максимально точной. В автосервисе можно сделать сход-развал. Есть сервис сезонного хранения комплекта резины. Действуют скидки на услуги шиномонтажа - 20% при покупке четырех шин. А если вы покупаете шины и диски (8 единиц), услуги бесплатны.

Сетевой гипермаркет «Лента»

Нередко можно увидеть посетителей, вывозящих груду колес в тележке из гипермаркета «Лента». Сетевые торговые «гиганты» завлекают покупателей акционными скидками. На любой товар и на каждую цену находится свой потребитель. В «экспозиции» «Ленты» на Рижском проспекте присутствуют по одной-две позиции производителей Кама, Matador, Cordiant, Bridgestone. Размер R-13 безальтернативно представлен «Камой». Заметный упор в магазине сделан на 14-й и 15-й радиус. 16-й радиус в наличии в единичных экземплярах.

В специализированных шинных центрах на вопросы о преимуществах покупки в «Ленте» снисходительно улыбаются: что суперэксклюзивного может предложить продуктовый гипермаркет? Выбирать колеса вместе с вином и сметаной несколько странно.

Очевидны минусы покупки в «Ленте»: очень узкий товарный ассортимент, отсутствие возможности получить исчерпывающую консультацию от грамотного специалиста. Да, между рядами с колесами затесалась расшифровка основных характеристик, но разве это заменит полноценное общение с живым человеком? Еще один штрих к портрету. «Лента» на улице Труда имеет обыкновение выставлять часть товара в «предбаннике», что создает массу неудобств. Надо рыскать по залу в поисках менеджера, потом ждать пока найдет нужные ключи и только после этого отправляться на кассу. В «Ленту» за колесами идет покупатель, для которого главный критерий - низкая цена. И неважно, что это вложение средств, возможно, придется повторить в ближайшем будущем.

Для тех, кто предпочитал покупать шины в торговой точке на центральном рынке, есть неприятная новость. Теперь там не продают «резину». В Пскове осталось небольшое количество магазинов с широким спектром шин в наличии. Выбор за вами.

Денис Бахтин