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3D-коврики для автомобилей - способ обеспечить чистоту в салоне

Качественно обустроенный салон машины - это львиная доля удобства, поэтому внизу расстилают как 2D-модели, так и 3D, которые различаются по своей комплектации. В сравнении с 2D, 3D-коврики закрывают пол полностью. В то время, как первые располагаются точно по контуру, вторые идут также и на боковые части багажного отделения. Благодаря перекрытию дна такие автомобильные коврики особенно хорошо гармонируют с общим видом машины. На сайте 3d-prime.ru вы можете индивидуально заказать целый комплект для своего транспорта. Благодаря грамотному подбору ковриков в салон и в багажник общая картина автомобиля выглядит изящно и стильно. В комплект с 3D входят:

● коврик на пол из экокожи;

● боковые накладки на колесные арки;

● накладки на спинки заднего ряда сидений.

Такие аксессуары для автомобиля необходимы на случаи пролива моторного масла, состава стеклоомывателя, а также жидкостей другого вида. Без ковриков владельцам машин пришлось бы чаще сдавать свои транспортные средства на мойки. Это значительное количество денежного бюджета каждого человека. Выгоднее один раз приобрести комплект с 3D-ковриками и на долгое время обеспечить чистоту в салоне. На изготовление уходит мало времени, так что вы сможете забрать свой заказ в ближайшие несколько дней.

Одним из основных плюсов модели с несколькими частями считается экокожа, подготавливается как в водительский отсек, так и в багажный. Этот материал отличается своей:

● износостойкостью;

● безопасностью;

● экологичностью;

● аккуратным и красивым видом;

● гипоаллергенностью, чем не так характерна обычная кожа.

3D-коврики плотно и надежно прилегают к ворсовому дну автомобиля. Благодаря этому они не съезжают во время каждой загрузки багажа. Список всех возможных расцветок вы можете посмотреть на сайте 3d-prime.ru. Можно сказать, что 3D Prime коврик - это универсальный вариант, как по своей комплектации, так и по цене для вашего авто.