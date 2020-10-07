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Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах

Россияне стали гораздо чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах в 2022 году. На Wildberries продажа таких товаров увеличилась почти в три раза, на Ozon — в два, на «Авито» — на 30%, сообщили «Известиям» 2 ноября представители торговых площадок.

На «Авито» наибольший прирост продаж был зафиксирован в категории «Запчасти для ТО» — в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте по популярности детали для тормозной системы, на третьем — для подвески и двигателей.

«Число объявлений [о продаже запчастей] выросло за год почти в два раза. В настоящее время на «Авито» размещено более 22 млн объявлений в разделе «Запчасти», из них более 7 млн — новые товары», — отметили в пресс-службе компании.

В среднем число сделок по покупке товаров для автомобилей на этой торговой площадке увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, отметили в «Авито».

Представители компании считают, что повышенный интерес к автозапчастям можно объяснить желанием людей запастись впрок, широким ассортиментом, услугой доставки и возможностью приобрести те детали, которые отсутствуют в обычных автомагазинах.

Подобная тенденция наблюдается и на Wildberries: за первые девять месяцев 2022 года количество покупок автозапчастей увеличилось почти в три раза по сравнению с 2021-м.

«Мы отмечаем рост спроса на автозапчасти не только для легкового, но и для коммерческого транспорта, например, газелей и грузовиков. В настоящий момент на Wildberries товары реализуют около 20 тыс. продавцов запчастей для машин, это в 3,5 раза больше, чем годом ранее», — рассказал «Известиям» представитель маркетплейса.

На Ozon продажи всех автотоваров в октябре 2022 года были в два раза выше, чем год назад.