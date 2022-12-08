АвтоМир / Детали

Пешеходы подземелья

Скользко, грязно, неудобно — это список основных претензий великолучан к подземному пешеходному переходу, открытому в конце ноября. Местная администрация обещает все исправить. В организации движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в южной столице региона разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Раз, два, три

«Как всегда, сделано через... пень-колоду. Цель какая угодно, только не удобство людей», «Вчера была в этом переходе. Это ужас». Такими комментариями в соцсетях великолучане встретили открытие подземного пешеходного перехода. Машины на перекрестке проспект Ленина — улица Дьяконова начали ездить 21 ноября. С этого же дня пешеходов убрали под землю.

«В связи с открытием 21 ноября рабочего движения передвижение пешеходов по объекту разрешено только по подземным пешеходным переходам. Будьте внимательны. Соблюдайте правила дорожного движения. Помните, что за нарушение ПДД предусмотрен административный штраф!» - такое предупреждение появилось накануне события в официальном аккаунте администрации города «ВКонтакте». А потом туда посыпались комментарии от горожан. Своим мнением они делились и в других городских пабликах. Только один пост в местной «подслушке» уже собрал 419 комментариев. И таких постов несколько. Есть и жалоба на сайте губернатора с просьбой обратить внимание на объект.

Фото Владимира Павлова из сообщества «Подслушано в Великих Луках».

Подземный пешеходный переход в Великих Луках стал первым для региона. А также сразу вторым и третьим. Технически, под перекрестком находятся три перехода, не связанных между собой. Распространенная жалоба: чтобы пересечь проезжую часть в одном из направлений нужно трижды спуститься под землю и трижды подняться наверх.

«Проще было бы перейти дорогу и сходить куда нужно, нежели скакать по переходам. Сделали бы хоть пешеходный переход от ветеринарной клиники к гастроному, намного проще было бы людям пройти!» - уверена великолучанка Олеся Астахова, своим видением она поделилась в сообществе «Подслушано в Великих Луках».

Ходить туда-сюда под Великими Луками физически сложно. Ступеньки скользкие. Поручней нет. Колеи для инвалидных и детских колясок нужны, скорее, для проверяющих, а если ими всерьез пользоваться, можно сломать шею.

«Кто додумался такую скользкую плитку положить? - пишет жительница города Алла Шмелева. - Посыпают песком ступеньки, а толку мало. Типа навели красоту, чтобы сверху грязью замазать. Можно было просто из бетона ступеньки сделать, было бы практичнее».

В балансе

К чести администрации Великих Лук, она не отмалчивается, а находится в диалоге с горожанами. И не только на своей странице, но и в популярном городском паблике на 99 тысяч подписчиков (что больше, чем 86-тысячное население города). И на вопросы Псковской Ленты Новостей ответы были подготовлены оперативно, информация поступила в редакцию спустя всего два дня после направления запроса. Четко разъясненная позиция городских властей проливает свет на ситуацию с пешеходным переходом.

Его строительство стало следствием появления путепровода. До его возведения железная дорога резала город на две части, проходящие поезда парализовывали автомобильное движение.

«Для организации эффективного и безопасного дорожного движения, - сообщили в администрации Великих Лук, - требовалось, чтобы автотранспорт шёл без остановки с путепровода по улице Дьяконова на улицу 3-й Ударной Армии и транспортную магистраль. Учитывая, что расстояние от тоннеля до перекрестка составляет 350 метров, необходимо было, чтобы транспорт проходил беспрепятственно, поэтому проектом предусмотрено строительство подземных переходов».

Также власти напирают на экологическую составляющую и говорят о том, что машины, проезжающие через перекресток без остановки на светофорах, не будут чадить выхлопными газами в окна домов, примыкающих к дороге.

Запуск движения, по контракту, должен был состояться до 30 июня. По нынешним временам с масштабными мега-долгостроями задержку на пять месяцев можно назвать «всего-то». Перенос сроков в администрации объясняют двумя причинами. Во-первых, ковид не обошел стройплощадку стороной. Рабочие болели, а новых в пандемию было не нанять. Во-вторых, перекладывали сети: напорную канализацию, водопровод, газ.

«Самой сложной задачей была перекладка сетей газа высокого и низкого давления. Сети газа высокого давления, которые мы переносили, – это сети, которые снабжают газом практически весь город, - отмечают в администрации. - Кроме того, когда мы выносили сети газа высокого давления за территорию перекрестка, начиналась зима. Чтобы не оставить город без газа в случае возникновения сложностей, перенесли работы на весну, поэтому процесс опять замедлился».

Чтобы во время работ газ продолжал поступать в дома великолучан, в Москве заказывали специальную итальянскую систему Ravetti. Ее использование согласовывали с региональными газовиками, все это заняло время.

Сейчас движение на перекрестке запущено в рабочем режиме. Великолукские власти заверяют, что перекресток безопасен для транспорта и пешеходов. Подрядчик доделывает бумаги и устраняет замечания. Как раз те, о которых говорят жители города.

Поручни на спусках появятся до конца декабря, они предусмотрены проектам. По просьбе великолучан их смонтируют и вдоль стен на проходах между лестницами. Для маломобильных появятся подъемники. Решается вопрос с камерами видеонаблюдения, их монтаж заложат в бюджет следующего года. Больше всего претензий вызвала скользкая плитка. Прорезиненное покрытие уже уложено на всех шести лестницах. Проектом это тоже не было предусмотрено, плитка сертифицирована для использования в качестве наружного напольного покрытия. Однако отзывы горожан важнее данных из сертификата, и к пешеходам оперативно прислушались.

На перекресток вернется один наземный пешеходный переход.

«Наземный пешеходный переход, о котором говорили великолучане, существовал до реконструкции перекрестка и его ликвидация не входила в проект, - заверяют власти. - В связи с тем, что он попал на территорию строительной площадки, движение по нему было прекращено, а разметка повреждена. До 30 декабря 2022 года будут установлены соответствующие знаки. Устройство горизонтальной разметки будет выполнено при наступлении устойчивых положительных температур».

Стремление администрации Великих Лук завершить проект в максимально удобном для эксплуатации виде показывает неформальный подход местных властей к своей работе и желание соблюсти баланс между интересами автомобилистов и комфортом пешеходов.

Валентина Семенова