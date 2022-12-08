Установку поручней в подземном переходе начали в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Типичные Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «Типичные Великие Луки» / «ВКонтакте»
Ранее местные жители в Сети обсуждали возможность появления перил на спуске в подземный переход.
После сообщалось, что поручни на спусках установят до конца декабря, они предусмотрены проектом. По просьбе великолучан их смонтируют и вдоль стен на проходах между лестницами. Для маломобильных появятся подъемники.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?