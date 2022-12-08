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Установку поручней в подземном переходе начали в Великих Луках

Установку поручней в подземном переходе начали в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Типичные Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Типичные Великие Луки» / «ВКонтакте»

Ранее местные жители в Сети обсуждали возможность появления перил на спуске в подземный переход.

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После сообщалось, что поручни на спусках установят до конца декабря, они предусмотрены проектом. По просьбе великолучан их смонтируют и вдоль стен на проходах между лестницами. Для маломобильных появятся подъемники.