АвтоМир / Детали

За СИМ побаиваюсь. ИНФОГРАФИКА

Самокаты стали самым популярным у россиян средством индивидуальной мобильности, оснащенным электроприводом, оставляя позади в рейтинге предпочтений электровелосипеды и электроскутеры. Этот вид транспорта заряжен не только электричеством, но и эмоционально, он никого не оставляет равнодушным. Для одних использование электросамоката стало возможностью быстрого перемещения, для других – поводом сыпать проклятиями в спину самокатчиков, несущихся по тротуарам или дорогам.

В начале сезона активных покатушек Псковская Лента Новостей в своей инфографике напоминает, какие правила действуют для электросамокатов, в том числе, когда они просто обязаны ездить по тротуарам, но не забывать, что пешеходы на них – главные.