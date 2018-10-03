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На период строительства в Великих Луках закроют участок улицы Розы Люксембург

На период строительства многоквартирного дома в Великих Луках закроют дорогу. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города. Согласно документу с 15 октября по 31 декабря 2018 года будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург от пересечения с ул. Сибирцева до дома № 20 по ул. Розы Люксембург для проведения ремонтных работ.



Подрядная организация перед началом производства работ разработает и согласует схему установки дорожных знаков и схему маршрутов объезда, а также установит соответствующие дорожные знаки, регулирующие движение автомобильного транспорта.