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Псковские дороги из топа «убитых» включены в план ремонта до конца года

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области добились включения улиц из списка «убитых» дорог в план ремонта участков дорог, которые будут отремонтированы до конца декабря 2018 года в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, обновленный рейтинг «убитых» дорог, обозначенных на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru, общественники ранее направили в адрес главы администрации Пскова с просьбой учесть мнение граждан при формировании планов ремонта в 2019 году. Рейтинг был составлен по итогам голосования граждан.

Администрация муниципалитета обнародовала перечень участков дорог, которые планируется отремонтировать до конца декабря текущего года.

«Пять участков, включенных в план ремонта на 2018 г., стоят в составленном нами списке топ-10 «убитых» дорог Пскова. В их числе лидер голосования – ул. Литейная, которая возглавляла рейтинг «убитых» дорог еще в 2017 г. Также до конца года чиновники планируют провести ремонтные работы на ул. Советской, ул. Л. Толстого на участке от пересечения с ул. Гражданской до Зонального шоссе, ул. Конной на участке от пересечения с ул. М. Горького до ул. Киселева, ул. Металлистов – два участка, от пересечения с ул. Стахановской до ул. Я. Фабрициуса и от пересечения с Октябрьским проспектом до ул. Плехановский посад», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Сергей Елизаров.

Остальные участки дорог, которые администрация муниципалитета включила в план ремонта до конца года, также присутствуют в рейтинге, составленном активистами Народного фронта по итогам голосования граждан. Например, за необходимость проведения ремонтных работа на ул. Белинского поступило 64 голоса. «На этой улице находится крупный строительный магазин, и по ней ни проехать, ни пройти: ямы, грязь, разбитый асфальт», – отмечают жители Пскова.

Попали в план ремонта на 2018 г. участок ул. Байкова, которая находится в районе интенсивной застройки и пришла в негодность; ул.Рокоссовского от пересечения с ул. Коммунальной до ул. Байкова. Также в план ремонта до конца года включен участок ул. Гражданской от пересечения с ул. Спортивной до ул. Я. Фабрициуса и ул. Шестака от д. 12 до ул. генерала Маргелова. Эти улицы были отражены в рейтинге «убитых» дорог 2017 г., и ремонт участков на этих улицах проводился ранее, теперь в перечне на проведение ремонта последующие участки улиц.

Активисты Народного фронта будут контролировать работы по ремонту участков дорог в Пскове.

Напомним, проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» стартовал в начале 2017 г. Он направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах, улучшение качества дорог и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. В рамках проекта работает интерактивный сайт «Карта убитых дорог», на которой граждане из всех регионов страны отмечают участки дорог, требующие, по их мнению, ремонта в первоочередном порядке. Главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.