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АвтоМир / Дороги

Дороги ремонтируют в Переслегинской волости Великолукского района

11.10.2018 09:08|ПсковКомментариев: 0

Дорожные работы продолжаются в Великолукском районе.  Как сообщил ведущий специалист комитета по экономическому развитию администрации Великолукского района Александр Лептюхов, на сегодняшний день в муниципалитете закончены дорожные работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Горки-Иваново-Овсище-Сопки» протяженностью 1, 5 километров (2+580 м по 4 км+140 м) в Переслегинской волости.

Дорожниками выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см, укреплены обочины из ЩПС (щебеночно-песчаной смеси), установлены недостающие дорожные знаки и сигнальные столбики на этом участке дороги. Заказчиком работ является ГБУ «Псковавтодор», исполнитель - АО «ДЭП-275». Работы велись в течение двух недель.

Как пишет районная газета «Наш Путь», в настоящее время продолжается реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Степанково-Крутовраг» на участке км 2+060 - км 6+581, также в Переслегинской волости.

Здесь ведутся работы по устройству щебеночного основания на проезжей части дороги, установке бордюрного камня на посадочных площадках автобусных остановок и устройство подходов к ним, организация искусственного освещения на автобусных остановках.

В ближайшее время начнутся работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Протяженность ремонтного участка составляет 4,5 км.

Источник: Псковская Лента Новостей
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