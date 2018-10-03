АвтоМир / Дороги

В Великих Луках продолжается ремонт дворов и пешеходных зон

В Великих Луках продолжают ремонтировать дворы и пешеходные зоны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, бригады ДСУ работают сразу в нескольких частях города. Так, дорожники укладывают новый асфальт на Энгельса, 5, а в двух дворах на проспекте Гагарина меняют бордюры и делают дренажные колодцы.

Благоустройство идет и на площадке дома №3 (корпус 1) по улице Ботвина. Все работы ведутся в рамках программы «Формирование современной городской среды». В этом году в Великих Луках в рамках нацпроекта будет отремонтировано 17 дворов и один сквер на проспекте Гагарина.