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Между улицами Инженерной и Юности в Пскове начали укладывать асфальт

В Пскове возобновлены работы по строительству улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный», сообщает ЦДИ.

Рабочие уже начали укладывать асфальт между улицами Инженерной и Юности.

Дорожные работы в створе ул. Инженерной и ул. Юности должны завершиться к 15 декабря.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию этого участка дороги планируется запуск автобусного сообщения по маршруту «ул. Инженерная - ул. Юности - ул. Звездная».

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, это произойдет ориентировочно в конце 2018 года.