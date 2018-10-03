Между улицами Инженерной и Юности в Пскове начали укладывать асфальт

В Пскове возобновлены работы по строительству улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный», сообщает ЦДИ.
Рабочие уже начали укладывать асфальт между улицами Инженерной и Юности.
Дорожные работы в створе ул. Инженерной и ул. Юности должны завершиться к 15 декабря.
После завершения строительства и ввода в эксплуатацию этого участка дороги планируется запуск автобусного сообщения по маршруту «ул. Инженерная - ул. Юности - ул. Звездная».
По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, это произойдет ориентировочно в конце 2018 года.