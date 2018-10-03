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Дорожная обстановка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 17 октября, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная дорожной обстановке в Псковской области.

В рамках пресс-конференции мы обсудим, как эксперты оценивают дорожную обстановку в регионе в период с начала года по октябрь, узнаем, какой период года стал самым аварийным, а какой - наименее, поговорим о самых резонансных ДТП и их причинах.

Отдельно хотелось бы поговорить про ремонт трасс - как ремонтные работы влияют на увеличение аварийности. В городе в последнее время активно ремонтируются улицы, что ведет к их периодическому перекрытию. Автолюбители жалуются, что предупреждения о перекрытиях появляются не всегда оперативно.

Мы попросим у наших спикеров рассказать, советуются ли власти с ГИБДД региона, когда создается проект реконструкции улиц в Пскове: по развязкам, разметке, парковкам и т.д.

Кроме того, поговорим об операции «Автобус»: как она проходила, можно ли уже подвести предварительные итоги?

В пресс-конференции примут участие:

• полковник полиции, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Шестаков Юрий Сергеевич.

• исполняющий обязанности председателя регионального госкомитета по транспорту Сильченков Игорь Александрович

• начальник управления городского хозяйства администрации г. Пскова Захаров Алексей Геннадьевич

Дата проведения: 17 октября. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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