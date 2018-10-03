АвтоМир / Дороги

Рабочую группу по созданию сети велодорожек сформируют в Пскове

Сегодня, 16 октября, глава Пскова Иван Цецерский провел совещание по вопросам организации велодорожек в Пскове. В мероприятии приняли участие депутат Псковской городской думы Денис Иванов, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, представители велосообщества, ГИБДД, спортсмены, специалисты администрации города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, глава Пскова подчеркнул, что указанная тема периодически поднимается, поскольку все понимают, что велосипедное движение в будущем станет неотъемлемой частью нашей жизни, и, несмотря на то, что Псков - старинный город с довольно узкими улицами, интересы велосипедистов надо учитывать.

Депутат гордумы Денис Иванов отметил, что город перегружен автомобилями, и комфортное передвижение по Пскову связано именно с велосипедом, однако сейчас велосипедисты или мешают пешеходам, или подвергают опасности свою жизнь на проезжей части.

Старший государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД УМВД РФ по г. Пскову Владимир Кириллов подчеркнул, что сеть велосипедных маршрутов сейчас мала, а движение велосипедистов старше 14 лет по тротуару запрещено правилами дорожного движения.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь сообщила, что уже целый год в рамках программы трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря» комитет изучает ситуацию, проводит опросы и обсуждения в фокус-группах, рассматривая в качестве пилотного проекта организацию велодорожек в рамках Окольного города. Также в конце октября ожидается приезд в Псков председателя европейского велодвижения, который поделится опытом, как в старых городах Европы создавалась система велодорожек.

Представители велосообщества Пскова и спортсмены-велосипедисты указали на необходимость создания сети велопарковок и разметки для пересечения велосипедистами проезжей части, а также ограничения скорости для велосипедистов в парковых зонах и на набережных.

Начальник транспортного отдела УГХ Евгений Зинкевич сказал, что можно использовать большой опыт Европы по этому вопросу, причём разнообразный, поскольку в скандинавских странах и Германии подошли неодинаково к созданию велодорожек, также существует замечательный опыт Белоруссии. Кроме того, он призвал учитывать скромные возможности городского бюджета, но если двигаться, по его мнению, поэтапно, как это делается сейчас, когда вместе с реконструкцией улицы Свердлова завершается создание кольца велодорожек «улица Свердлова - набережная реки Великой - Финский парк», то результат будет.

По итогам обсуждения решено создать рабочую группу, которая займется проработкой путей решения данного вопроса.