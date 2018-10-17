←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
плати и уходи
скоростной предел
трезвые законы
за нами следят
не тупи, на знак смотри!
красный свет дороги нет
ещё Дороги 17.10.2018 14:020 Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области 17.10.2018 14:020 Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области 16.10.2018 18:489 Рабочую группу по созданию сети велодорожек сформируют в Пскове 16.10.2018 17:170 Дорожная обстановка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.10.2018 14:302 В Пскове перекроют движение на участке ул. Л. Толстого 13.10.2018 15:0828 Между улицами Инженерной и Юности в Пскове начали укладывать асфальт
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области

17.10.2018 14:02|ПсковКомментариев: 0

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило ремонт мостов через реки Исса (км 386), Алоль (км 450) и Крупянка (км 461) на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост через реку Исса расположен в деревне с одноименным названием в Пушкиногорском районе. Государственный контракт на выполнение текущего ремонта сооружения был заключен весной 2017 года. В процессе работ специалисты разобрали мостовое полотно, демонтировали старое и установили новое барьерное и перильное ограждение, заменили изношенные деформационные швы и опорные части, отремонтировали опоры и пролетные строения, выполнили усиление балок пролетных строений, сделали гидроизоляцию, водоотвод с проезжей части. Прежде чем попасть в реку вода с автодороги проходит через систему очистки. Новая дорожная одежда устроена на мосту и подходах к нему. В завершение работ на участке установлены новые дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка из термопластика. Срок гарантийных обязательств на искусственное сооружение составляет восемь лет – в течение этого времени подрядная организация обязана устранить возможные дефекты за свой счет.

 

На сегодняшний день с опережением сроков на месяц также завершены ремонтные работы на мостах через реки Алоль и Крупянка в Пустошкинском районе. Подрядчик выполнил ремонт опор, частичную замену пролетных строений, уложил новое покрытие на мостах и подходах к ним. Для  того, чтобы предотвратить загрязнение рек, на мостах установлены локальные очистные сооружения. Вода с проезжей части, проходя через них, очищается от вредных примесей и реагентов, и только потом попадает в реки. На обоих сооружениях установлены перильные ограждения из композитных материалов, которые отличаются долговечностью, высокой прочностью, не подвержены коррозии и ржавчине.

В период ремонта моста через реку Исса на участке федеральной автодороги Р-23 вводилось реверсивное движение, действовало ограничение для крупногабаритных транспортных средств. На мостах через Крупянку и Алоль также действовало реверсивное движение. После ввода объектов в эксплуатацию все ограничения сняты, проезд открыт в штатном режиме. Обновленные мосты отвечают всем требованиям по безопасности и справятся с существующими нагрузками.   

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 1405 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.10.2018, 15:150 В Псковской области произошел рост смертности от ДТП 17.10.2018, 14:320 В Великих Луках «Пежо» врезался в светофор после столкновения с ВАЗом 17.10.2018, 14:020 Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области 17.10.2018, 10:560 Как зарегистрировать автомобиль через портал госуслуг?
17.10.2018, 10:042 Массовые проверки водителей пройдут 18 октября в Псковской области 17.10.2018, 09:0816 Фотофакт: Свежая разметка на Конной  16.10.2018, 19:140 ДТП затрудняет движение по мосту Александра Невского 16.10.2018, 18:489 Рабочую группу по созданию сети велодорожек сформируют в Пскове
16.10.2018, 17:4515 Как правильно экономить бензин - 5 самых эффективных способов 16.10.2018, 17:170 Дорожная обстановка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.10.2018, 14:597 Фотофакт: Машины едут, камни летят 16.10.2018, 14:302 В Пскове перекроют движение на участке ул. Л. Толстого
16.10.2018, 14:1521 «Регистратор»: Разворот на светофоре только для лохов 16.10.2018, 10:275 Переобуваем железного коня 16.10.2018, 08:230 В Великих Луках водитель «Фольксвагена» при движении задним ходом сбил велосипедиста. 15.10.2018, 15:078 13-летнего мальчика сбил водитель «Ауди» на улице Спортивной в Пскове
15.10.2018, 14:464 «Форд» с полуприцепом задавил пешехода в Палкинском районе 15.10.2018, 14:285 ЦБ не поддержал использование б/у запчастей для ремонта авто в рамках ОСАГО 15.10.2018, 11:150 Компания «Глэдис» объявляет долгосрочную акцию 15.10.2018, 10:210 Пожилая пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Великих Луках
14.10.2018, 20:253 Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего 3 октября на Советской, 9 13.10.2018, 18:0222 Интерактив: «Зебра» по требованию 13.10.2018, 17:382 Ограничение движения транспорта на улице Гражданской в Пскове не коснется общественного транспорта 13.10.2018, 15:0828 Между улицами Инженерной и Юности в Пскове начали укладывать асфальт
12.10.2018, 20:495 В России ужесточили процедуру восстановления водительских прав 12.10.2018, 15:122 Интерактив: Разметка на автодороге между Черехой и Соловьями 12.10.2018, 13:412 13 и 14 октября временно закроют движение автотранспорта по ул. Гражданской 12.10.2018, 13:2649 Интерактив: Самозахват парковки общего пользования
12.10.2018, 12:4234 Два кольца и конец аллеи парламентаризма. Чего ждать от реконструкции улицы Поземского? 12.10.2018, 11:1617 Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? 12.10.2018, 11:014 На два года отправится в колонию-поселение житель Ленобласти за смертельное ДТП в Стругах Красных 12.10.2018, 10:020 В Великих Луках продолжается ремонт дворов и пешеходных зон
12.10.2018, 08:180 Две иномарки столкнулись на ул. Инженерной в Пскове 11.10.2018, 20:4611 В Пскове разыскивается водитель, сбивший инвалида по зрению 11.10.2018, 18:0562 Жительница Московской области приятно удивлена сервисом «Авиаэкспресс» в Пскове 11.10.2018, 16:324 ДТП значительно затрудняет движение по улице Труда
11.10.2018, 16:2115 Средние цены на бензин в РФ в первую неделю октября выросли на 4 копейки 11.10.2018, 10:0321 На Троицком мосту нанесли разметку, в соответствии с которой движение в сторону центра осуществляется по одной полосе 11.10.2018, 09:250 «Шкода» и «Шевроле» столкнулись на ул. Поземского в Пскове 11.10.2018, 09:119 В Острове-3 автоледи наехала на ровесника, который неожиданно упал на проезжую часть
11.10.2018, 09:080 Дороги ремонтируют в Переслегинской волости Великолукского района 10.10.2018, 19:0311 Псковские дороги из топа «убитых» включены в план ремонта до конца года 10.10.2018, 18:101 Из-за ДТП затруднено движение на улице Карла Маркса в Пскове 10.10.2018, 17:413 ДТП затрудняет движение на улице Коммунальной в Пскове
10.10.2018, 17:101 Скорректировано расписание рейсов автобуса №4 с заездом в аэропорт «Псков» 10.10.2018, 16:229 В дилерском центре «Псков-Лада» открыта вакансия «Ассистент отдела продаж» 10.10.2018, 16:131 В Красногородском районе несовершеннолетний водитель «ВАЗа» въехал в дерево 10.10.2018, 15:490 В Псковском районе водитель «ГАЗа» въехал в металлическое ограждение
10.10.2018, 15:1817 Интерактив: Парковку на Свердлова запретят? 10.10.2018, 11:5020 Интерактив: Троицкий мост опять собираются сделать трехполосным? 10.10.2018, 09:0312 Во дворе дома по Рижском проспекту в Пскове водитель «Мицубиси» наехал на пешехода 09.10.2018, 17:111 В России отзывают более 20 тысяч автомобилей Mazda
09.10.2018, 16:491 Жителя Петербурга будут судить за ДТП на дороге Опочка-Дубровка 09.10.2018, 13:221 КАМАЗ и ВАЗ столкнулись в Великих Луках 09.10.2018, 10:470 Пьяных водителей задержали в Пскове и Невеле 09.10.2018, 09:4111 Интерактив: Большая яма на Четырех углах
08.10.2018, 16:047 Псковичам напоминают, как двигаться по городу на сигвеях и гироскутерах 08.10.2018, 13:266 Операция «Автобус» стартовала в Пскове 08.10.2018, 10:306 Грудной ребенок попал в ДТП на трассе Петербург - Невель в Палкинском районе 08.10.2018, 09:202 В Неелово произошло тройное ДТП
08.10.2018, 08:502 В Новоржеве водитель «Шевроле» потерял сознание за рулем, столкнулся с «ВАЗом» и умер 08.10.2018, 08:310 На период строительства в Великих Луках закроют участок улицы Розы Люксембург 07.10.2018, 11:553 ГИБДД по Пскову призывает водителей быть внимательными на пересечении Рижского проспекта и улицы М.Горького 06.10.2018, 20:035 Операция «Автобус» пройдет на территории Великих Лук
06.10.2018, 12:382 Грузовик и кроссовер столкнулись на улице Поземского, движение сильно затруднено 06.10.2018, 06:0012 В субботу закрыто движение в центре Пскова 05.10.2018, 20:0211 Улицу Достовалова в Пскове отремонтируют до конца года 05.10.2018, 17:247 Завтра будет перекрыт центр Пскова
05.10.2018, 17:1349 Пассажиры авиарейса «Москва - Псков» оценили преимущества «Аэроэкспресса». ФОТО и ВИДЕО 05.10.2018, 14:4134 В Пскове до конца декабря планируется отремонтировать 18 участков автомобильных дорог 05.10.2018, 09:224 13 человек погибли в ДТП с автобусом и маршруткой в Тверской области. ВИДЕО С МЕСТА АВАРИИ 05.10.2018, 08:540 Девочка оказалась в реанимации после наезда грузовика в Пскове
05.10.2018, 08:106 Слабый алкоголь может вернуться на автозаправки в России 04.10.2018, 20:212 ДТП с участием трех автомобилей затрудняет движение по Ольгинскому мосту 04.10.2018, 18:275 Улица Чудская стала доступнее для маломобильных групп населения 04.10.2018, 17:2614 Легендарные «РАФики» возродят в Латвии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.