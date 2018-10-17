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Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило ремонт мостов через реки Исса (км 386), Алоль (км 450) и Крупянка (км 461) на федеральной автодороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост через реку Исса расположен в деревне с одноименным названием в Пушкиногорском районе. Государственный контракт на выполнение текущего ремонта сооружения был заключен весной 2017 года. В процессе работ специалисты разобрали мостовое полотно, демонтировали старое и установили новое барьерное и перильное ограждение, заменили изношенные деформационные швы и опорные части, отремонтировали опоры и пролетные строения, выполнили усиление балок пролетных строений, сделали гидроизоляцию, водоотвод с проезжей части. Прежде чем попасть в реку вода с автодороги проходит через систему очистки. Новая дорожная одежда устроена на мосту и подходах к нему. В завершение работ на участке установлены новые дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка из термопластика. Срок гарантийных обязательств на искусственное сооружение составляет восемь лет – в течение этого времени подрядная организация обязана устранить возможные дефекты за свой счет.

На сегодняшний день с опережением сроков на месяц также завершены ремонтные работы на мостах через реки Алоль и Крупянка в Пустошкинском районе. Подрядчик выполнил ремонт опор, частичную замену пролетных строений, уложил новое покрытие на мостах и подходах к ним. Для того, чтобы предотвратить загрязнение рек, на мостах установлены локальные очистные сооружения. Вода с проезжей части, проходя через них, очищается от вредных примесей и реагентов, и только потом попадает в реки. На обоих сооружениях установлены перильные ограждения из композитных материалов, которые отличаются долговечностью, высокой прочностью, не подвержены коррозии и ржавчине.

В период ремонта моста через реку Исса на участке федеральной автодороги Р-23 вводилось реверсивное движение, действовало ограничение для крупногабаритных транспортных средств. На мостах через Крупянку и Алоль также действовало реверсивное движение. После ввода объектов в эксплуатацию все ограничения сняты, проезд открыт в штатном режиме. Обновленные мосты отвечают всем требованиям по безопасности и справятся с существующими нагрузками.