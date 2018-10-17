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Режим светофора на перекрестке Рижский-Юбилейная в Пскове будет изменен

Режим светофора на перекрестке Рижский проспект - улица Юбилейная в Пскове будет изменен с вводом в эксплуатации объездной дороги. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 17 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления городского хозяйства администрации г. Пскова Алексей Захаров.

По его словам, движение на этом перекрестке поменяется кардинально.

Кроме того, Алексей Захаров подчеркнул, что в этом году было уделено особое внимание самым аварийным перекресткам Рижский проспект - улица Максима Горького, Рижский проспект - улица Народная и улица Некрасова - Октябрьский проспект.

В ближайшее время светофоры еще на 10 перекрестках Пскова планируется оборудовать «зелеными стрелками». «Это будет уменьшать нервозность водителей в связи со стоянием в пробках», - отметил он.

Также Алексей Захаров анонсировал ремонт ул. Юбилейной в Пскове.

«Мы знаем все дороги и смотрим на них одними глазами с горожанами», - заключил он.