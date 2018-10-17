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Были времена и похуже - Игорь Сильченков о состоянии региональных и местных дорог Псковщины

В Псковской области в нормативном состоянии находятся лишь 29% региональных дорог и 20% дорог местного значения. При этом федеральные трассы в регионе соответствуют нормативам на 89%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 17 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил исполняющий обязанности председателя регионального госкомитета по транспорту Игорь Сильченков.

Тем не менее, процент по региональным и местным дорогам областной чиновник назвал неплохим. «Были времена и похуже», - сказал он.

Игорь Сильченков обозначил положительную перспективу в данном направлении в связи с 204-м указом президента. «У нас появился шанс улучшить дорожную составляющую по программе до 2024 года. Будет существенно увеличено финансирование, что позволит повысить этот процент до 46,1%. Мы работаем совместно с Минтрансом и Росавтодором. Я надеюсь, что в ближайшее время дороги будут хорошими. Главное, чтобы водители не отвлекались на хорошем асфальте», - заключил он.