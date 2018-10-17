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Алексей Захаров напомнил, какие дороги в Пскове отремонтируют до конца года

До конца года в Пскове будет отремонтировано более 15 км дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 17 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления городского хозяйства администрации г. Пскова Алексей Захаров.

Он напомнил, что в плане на ремонт стоят улицы Толстого, Шестака, Доставалова, Гражданская, Металлистов, Декабристов, Гоголя, Байкова, участок ул. Рокоссовского, Шуйского, Пушкина, Карла Маркса, Привокзальная площадь.

Руководитель УГХ подчеркнул, что на протяжении последних лет его работы на должности самые грандиозные дорожные работы приходились именно на декабрь.

Исполняющий обязанности председателя регионального госкомитета по транспорту Игорь Сильченков добавил, что синоптики обещают теплую зиму.

Также чиновники обратили внимание псковских автомобилистов на необходимость убирать припаркованные машины с ремонтируемых участков дорог.