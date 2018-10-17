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Расширить дорожное полотно и убрать «зебру» - пскович рассказал, как избавиться от пробок на Коммунальной

Вариант улучшения транспортной логистики в г. Пскове предложил пользователь сайта губернатора Псковской области ведерников.рф.

«Многократно замечал, что на ул. Коммунальной в сторону ул. Юбилейной в утреннее время возникает дорожный затор. Машины двигаются в сторону центра города и собираются на участке от ул. Юбилейная до ул. Восточный проезд из-за того, что большинству автомобилей требуется проехать данный перекресток в прямом направлении, а полос прямо только одна. Вот и получается, что слева и справа все стремятся попасть в среднюю полосу, тем самым замедляя скорость движения транспортного потока, нарушая правила ПДД, перестраиваясь на самом перекрестке!» - поделился наблюдениями пскович.

«У меня не раз возникало здравое решение, почему не сделать две полосы прямо? Да, для этого надо провести дорожные работы по расширению дорожного полотна по ул. Коммунальной у домов 87-а, 40-а. Срезать часть газона и сделать еще одну полосу. Убрать в данном месте пешеходный переход, сместив его к автобусным остановкам. Привести в порядок тротуар у дома 40-а по ул. Коммунальной, так как там вечно стоит огромная лужа, и пешеходам приходиться ходить по газонам», - отметил он.

«Также на данном направлении по ул. Коммунальной у дома 44 водители автобусов накатали себе дорожку по газону, пытаясь проехать мимо стоящих авто, что также в худшую сторону сказывается на облике и качестве передвижения. Так почему же тогда не сделать и в этом месте дорожное полотно пошире, чтобы от ул. Восточный проезд до ул. Юбилейной весь поток двигался сразу по двум полосам движения?» - внес предложение пользователь губернаторского сайта.