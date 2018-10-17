АвтоМир / Дороги

Александр Кузнецов: Развязка Северного обхода на гдовском направлении будет завершена на 90% до конца года

Развязка Северного обхода вокруг Пскова на гдовском направлении будет на 90% завершена до конца года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие ожидания озвучил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на сегодняшнем заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению в Пскове Международных Ганзейских дней.

«Пару месяцев назад удалось возобновить работы по Северному обходу с развязкой на гдовском направлении. Подрядчик вышел на объект, и мы рассчитываем, что до конца года работы на развязке на 90% будут завершены», - сообщил Александр Кузнецов.

Кроме того, добавил он, область обсуждает с Минтрансом и Росавтодором возможность поддержки объекта и в следующем году.