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Активисты проверили безопасность пешеходных переходов у школы №23 в Пскове

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках акции ОНФ «Дорога в школу» обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы, находящиеся на пути следования детей в среднюю образовательную школу №23 города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, общественники оценили соответствие участков требованиям безопасности. В рейде приняли участие также представители управления образования, управления городского хозяйства администрации муниципалитета, регионального управления ГИБДД УМВД России и руководства школы.

На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Р. Люксембург напротив центрального входа в здание школы, участники рейда обратили внимание на фрагментарное разрушение искусственных неровностей в виде отсутствующих частей на двух «лежачих полицейских». Представитель управления городского хозяйства администрации муниципалитета в ходе рейда пообещала принять меры по приведению данных элементов безопасности в нормативное состояние. Представитель ГИБДД отметил отсутствие у данного пешеходного перехода светофора Т.7, который применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов, и отсутствие на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке ул. Р. Люксембург и ул. Петровской, расположенном в 50 м от здания школы, перильных ограждений. По словам директора школы, движение на перекрестке интенсивное, на этих улицах вблизи школы нередко происходят дорожно-транспортные происшествия, поэтому уровень безопасности данного участка необходимо увеличить.

Участники рейда осмотрели состояние улично-дорожной сети по периметру школы, обратив внимание на пути следования детей. «За зданием общеобразовательной школы №23 располагается здание музыкальной школы №2. На перекрестке улиц Красноармейской и Киселева имеется только один пешеходный переход через ул. Красноармейскую, а через ул. Киселева у перекрестка перехода нет, и чтобы перейти дорогу, не нарушая правила, нужно идти до ближайшего перекрестка улицы Киселева с улицей Р. Люксембург, а потом возвращаться. На деле получается, что дети идут напрямую через дорогу, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», – отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

Общественники также обратили внимание на неудовлетворительное состояние тротуара по улице Киселева вдоль школы – разбитое асфальтовое покрытие, ямы и торчащие куски арматуры из раскрошенного бордюрного камня в некоторых местах. Кроме того, разметка пешеходного перехода на перекрестке ул. Р. Люксембург и ул. Киселева заметно поблекла и нуждается в покраске, а на одном из участков проезжей части недостает нескольких бордюрных камней.

«Зафиксированные в ходе рейда замечания мы направим в администрацию муниципалитета. Вопрос об организации пешеходного перехода на перекрестке ул. Красноармейской и ул. Киселева инициируем на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Проблемные участки, где дети массово пересекают проезжую часть, необходимо обезопасить, чтобы исключить вероятность ДТП. Это поможет сделать только выполнение всех требований безопасности. Мы проконтролируем, чтобы ответственные лица не затягивали с этой работой», – заключил Олег Мыслевич.