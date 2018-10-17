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За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперед - Александр Котов

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов регионального парламента поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление размещено на сайте Собрания.

«Дорожная отрасль имеет особое значение для Псковской области. Развитая транспортная сеть является одним из определяющих факторов для роста региональной экономики, модернизации социальной сферы, улучшения качества жизни населения и повышения туристической привлекательности территории», - отметил Александр Котов.

«За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперёд, ремонтируются дороги областного и местного значения, развивается дорожная инфраструктура.

В арсенале работников дорожного хозяйства Псковской области современная техника, передовые технологии, а самое главное – профессионализм и опыт. Уверен, добросовестное и ответственное отношение к делу псковских дорожников станет гарантом качества и надёжности наших дорог.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!» - заключил спикер регионального парламента.