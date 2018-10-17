←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
красный свет дороги нет
за нами следят
скоростной предел
трезвые законы
не тупи, на знак смотри!
плати и уходи
ещё Дороги 17.10.2018 14:020 Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области 21.10.2018 13:211 За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперед - Александр Котов 19.10.2018 17:371 Активисты проверили безопасность пешеходных переходов у школы №23 в Пскове 18.10.2018 14:3110 Александр Кузнецов: Развязка Северного обхода на гдовском направлении будет завершена на 90% до конца года 18.10.2018 09:2939 Расширить дорожное полотно и убрать «зебру» - пскович рассказал, как избавиться от пробок на Коммунальной 17.10.2018 20:1818 Все пешеходные переходы Пскова планируют оборудовать светофорами с кнопками
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперед - Александр Котов

21.10.2018 13:21|ПсковКомментариев: 1

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов регионального парламента поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление размещено на сайте Собрания. 

«Дорожная отрасль имеет особое значение для Псковской области. Развитая транспортная сеть является одним из определяющих факторов для роста региональной экономики, модернизации социальной сферы, улучшения качества жизни населения и повышения туристической привлекательности территории», - отметил Александр Котов. 

«За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперёд, ремонтируются дороги областного и местного значения, развивается дорожная инфраструктура.

В арсенале работников дорожного хозяйства Псковской области современная техника, передовые технологии, а самое главное – профессионализм и опыт. Уверен, добросовестное и ответственное отношение к делу псковских дорожников станет гарантом качества и надёжности наших дорог.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!» - заключил спикер регионального парламента. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 1429 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.10.2018, 13:211 За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперед - Александр Котов 21.10.2018, 11:171 В Пскове ищут очевидцев аварии, в которой пострадал фельдшер скорой помощи 21.10.2018, 10:441 В Великих Луках водитель иномарки наехал на мопедиста 21.10.2018, 09:070 В Ленобласти автомобиль упал в Финский залив
20.10.2018, 20:156 В России назвали самые аварийные автомобили 20.10.2018, 16:310 Полиция ищет свидетелей наезда на инвалида по зрению на улице Труда 20.10.2018, 13:475 В России хотят сократить срок хранения «писем счастья» от ГИБДД 20.10.2018, 13:1512 Королева красоты погибла, снимая неудобные туфли
19.10.2018, 17:371 Активисты проверили безопасность пешеходных переходов у школы №23 в Пскове 19.10.2018, 16:104 Массовые проверки водителей пройдут 22 октября в Псковской области 19.10.2018, 14:452 В Великих Луках в ходе рейда проверили автобусы и маршрутки 19.10.2018, 08:3511 Фотофакт: В Пскове появилась новая камера фотовидеофиксации
18.10.2018, 21:074 Псковскую область включили в список благополучных по убыточности ОСАГО регионов и пообещали снизить тарифы 18.10.2018, 19:311 Фура и легковой автомобиль столкнулись возле телецентра в Пскове 18.10.2018, 16:1736 57% пассажиров в псковских автобусах всегда уступают место пассажирам с детьми, инвалидам и пожилым людям - результаты опроса 18.10.2018, 14:326 Купи LADA Vesta в октябре с максимальной выгодой
18.10.2018, 14:3110 Александр Кузнецов: Развязка Северного обхода на гдовском направлении будет завершена на 90% до конца года 18.10.2018, 14:104 Иван Цецерский рассказал о местах перехватывающих парковок в период проведения Международных Ганзейских дней 18.10.2018, 13:187 ОНФ предлагает предоставить многодетным семьям право бесплатной парковки на городских платных парковках 18.10.2018, 13:046 В Пскове водитель «Шевроле» врезался в «Ладу Весту»
18.10.2018, 12:065 В Пушкиногорском районе автоледи врезалась в гужевую повозку 18.10.2018, 11:570 В Новосокольническом районе во время буксировки две машины оказались в кювете 18.10.2018, 10:572 В Бежаницком районе пьяный водитель «Шевроле» угодил в канаву 18.10.2018, 09:2939 Расширить дорожное полотно и убрать «зебру» - пскович рассказал, как избавиться от пробок на Коммунальной
18.10.2018, 08:392 ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин 17.10.2018, 23:0913 Центр управления дорожным движением планируют создать в Пскове 17.10.2018, 22:453 В Пскове ищут водителя, который сбил инвалида по зрению и скрылся с места аварии 17.10.2018, 20:1818 Все пешеходные переходы Пскова планируют оборудовать светофорами с кнопками
17.10.2018, 19:151 Юрист рассказал, какие ошибки чаще всего совершают псковичи при оформлении европротокола 17.10.2018, 18:145 На улице Индустриальной в Пскове сбили женщину 17.10.2018, 17:2515 Алексей Захаров напомнил, какие дороги в Пскове отремонтируют до конца года 17.10.2018, 16:299 Были времена и похуже - Игорь Сильченков о состоянии региональных и местных дорог Псковщины
17.10.2018, 15:424 ДТП на ремонтируемых участках псковских трасс чиновник объяснил психологией водителей 17.10.2018, 15:3914 Режим светофора на перекрестке Рижский-Юбилейная в Пскове будет изменен 17.10.2018, 15:155 В Псковской области произошел рост смертности от ДТП 17.10.2018, 14:320 В Великих Луках «Пежо» врезался в светофор после столкновения с ВАЗом
17.10.2018, 14:020 Дорожники завершили ремонт мостов через реки Алоль, Крупянка и Исса на трассе Р-23 в Псковской области 17.10.2018, 10:560 Как зарегистрировать автомобиль через портал госуслуг? 17.10.2018, 10:042 Массовые проверки водителей пройдут 18 октября в Псковской области 17.10.2018, 09:0816 Фотофакт: Свежая разметка на Конной 
16.10.2018, 19:140 ДТП затрудняет движение по мосту Александра Невского 16.10.2018, 18:489 Рабочую группу по созданию сети велодорожек сформируют в Пскове 16.10.2018, 17:4515 Как правильно экономить бензин - 5 самых эффективных способов 16.10.2018, 17:170 Дорожная обстановка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
16.10.2018, 14:597 Фотофакт: Машины едут, камни летят 16.10.2018, 14:302 В Пскове перекроют движение на участке ул. Л. Толстого 16.10.2018, 14:1521 «Регистратор»: Разворот на светофоре только для лохов 16.10.2018, 10:278 Переобуваем железного коня
16.10.2018, 08:230 В Великих Луках водитель «Фольксвагена» при движении задним ходом сбил велосипедиста. 15.10.2018, 15:078 13-летнего мальчика сбил водитель «Ауди» на улице Спортивной в Пскове 15.10.2018, 14:464 «Форд» с полуприцепом задавил пешехода в Палкинском районе 15.10.2018, 14:285 ЦБ не поддержал использование б/у запчастей для ремонта авто в рамках ОСАГО
15.10.2018, 11:150 Компания «Глэдис» объявляет долгосрочную акцию 15.10.2018, 10:210 Пожилая пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Великих Луках 14.10.2018, 20:253 Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего 3 октября на Советской, 9 13.10.2018, 18:0222 Интерактив: «Зебра» по требованию
13.10.2018, 17:382 Ограничение движения транспорта на улице Гражданской в Пскове не коснется общественного транспорта 13.10.2018, 15:0828 Между улицами Инженерной и Юности в Пскове начали укладывать асфальт 12.10.2018, 20:495 В России ужесточили процедуру восстановления водительских прав 12.10.2018, 15:122 Интерактив: Разметка на автодороге между Черехой и Соловьями
12.10.2018, 13:412 13 и 14 октября временно закроют движение автотранспорта по ул. Гражданской 12.10.2018, 13:2649 Интерактив: Самозахват парковки общего пользования 12.10.2018, 12:4234 Два кольца и конец аллеи парламентаризма. Чего ждать от реконструкции улицы Поземского? 12.10.2018, 11:1617 Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто?
12.10.2018, 11:014 На два года отправится в колонию-поселение житель Ленобласти за смертельное ДТП в Стругах Красных 12.10.2018, 10:020 В Великих Луках продолжается ремонт дворов и пешеходных зон 12.10.2018, 08:180 Две иномарки столкнулись на ул. Инженерной в Пскове 11.10.2018, 20:4611 В Пскове разыскивается водитель, сбивший инвалида по зрению
11.10.2018, 18:0562 Жительница Московской области приятно удивлена сервисом «Авиаэкспресс» в Пскове 11.10.2018, 16:324 ДТП значительно затрудняет движение по улице Труда 11.10.2018, 16:2115 Средние цены на бензин в РФ в первую неделю октября выросли на 4 копейки 11.10.2018, 10:0321 На Троицком мосту нанесли разметку, в соответствии с которой движение в сторону центра осуществляется по одной полосе
11.10.2018, 09:250 «Шкода» и «Шевроле» столкнулись на ул. Поземского в Пскове 11.10.2018, 09:119 В Острове-3 автоледи наехала на ровесника, который неожиданно упал на проезжую часть 11.10.2018, 09:080 Дороги ремонтируют в Переслегинской волости Великолукского района 10.10.2018, 19:0311 Псковские дороги из топа «убитых» включены в план ремонта до конца года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.