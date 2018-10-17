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Улице Литейной в Пскове осталось совсем немного ждать ремонта - ОНФ

Продолжает пополняться список российских дорог, отремонтированных либо включенных в планы ремонта благодаря интерактивному ресурсу Народного фронта «Карта убитых дорог» https://dorogi-onf.ru. Этого удалось добиться благодаря активности неравнодушных местных жителей. На одних улицах появился асфальт, на других заделали ямы, третьи попали в планы ремонта и скоро будут приведены в порядок.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения ОНФ, совсем немного осталось ждать ремонта улице Литейной в Пскове. У местных жителей она вызывает немало гневных эмоций. Улица Литейная заняла первое место в народном рейтинге. В 2017 году на ней провели временный ямочный ремонт, а в 2018 году она была поставлена в очередь на замену верхнего слоя покрытия. Уже прошел аукцион и определен подрядчик.

В общей сложности, на сайт «Карта убитых дорог» добавлено почти 35 тыс. участков, которые, по мнению граждан, нуждаются в ремонте. За них отдано более 990 тыс. голосов. По результатам проекта, более 4,9 тыс. дорог из народного рейтинга уже отремонтированы, более 2 тыс. участков попали в ближайшие планы и на более чем 4 тыс. участках проведен временный ямочный ремонт.