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ГИБДД: Дорожная обстановка в Псковской области остается сложной

Из-за резких изменений погодных условий автомобилистам необходимо быть предельно бдительными и аккуратными, предупреждает Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

На дорогах возможно образование гололедицы. В связи с этим областная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, быть очень внимательными на дороге, так как возможно обледенение отдельных участков трасс.

Избегайте резких маневров, выполняйте предписания дорожных знаков, держите дистанцию до впереди движущихся транспортных средств.