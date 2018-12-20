АвтоМир / Дороги

90% пешеходных переходов в Пскове не соответствуют нормам освещенности

90% пешеходных переходов в Пскове не соответствуют нормам по пешеходной освещенности. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт 24 декабря на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Такие данные выявлены во время обследования переходов с прибором измерения освещенности. Приоритетным направлением надо считать изменение освещенности на переходах.

По современным нормам при ширине проезжей части на Рижском проспекте должны быть устроены островки безопасности.

Владимир Папорт анонсировал предложение убрать нерегулируемые пешеходные переходы возле ТК «Магеллан» на Рижском проспекте. Переход через 6 полосы не является безопасным. Поблизости имеются пешеходные переходы со светофором. По мнению Владимира Папорта, лучше пройти чуть дальше, но перейти дорогу безопасно, чем идти по «протоптанной тропинке».