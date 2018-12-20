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В Пскове на центральных проспектах уберут еще несколько нерегулируемых пешеходных переходов

В Пскове на центральных проспектах уберут еще несколько нерегулируемых пешеходных переходов. 24 декабря городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела предложения ГИБДД о ликвидации нерегулируемых пешеходных переходов у домов №41-а и №51 по Рижскому шоссе и по Октябрьскому проспекту.

Сомнения вызвало предложение в части ликвидации перехода через Октябрьский проспект на пересечении с улицей Свердлова. В связи с реконструкцией улицы Свердлова здесь должен проходить туристический маршрут.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков напомнил, что по Свердлова после реконструкции будет проходить и велосипедная дорожка. Возможный выход – установка светофора, работающего одновременно со светофором Октябрьский проспект – Кузнецкая.

Владимир Папорт отметил, что в будущем планируется перенос автобусных остановок. Со стороны железнодорожного вокзала остановка может быть перенесена к гостинице «Октябрьская», отдельная полоса появится для поворота направо на Кузнецкую. Проектировщики предлагают перенести остановку автобусов на другой стороне к дому №15. ГИБДД считает более правильным перенос остановки к кинотеатру «Победа».

Предложение по Рижскому проспекту принято большинством голосов. По Октябрьскому проспекту переход сохранится до принятия решения по переносу остановочного комплекса.