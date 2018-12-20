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В Пскове на улице Свердлова могут продлить зону действия одностороннего движения

В Пскове на улице Свердлова могут продлить зону действия знаков, устанавливающих режим одностороннего движения. Соответствующую идею озвучил начальник ОГИБДД УМВД РФ по городу Пскову Владимир Папорт.

Сейчас одностороннее движение действует от Октябрьского проспекта до Комиссарского переулка. По мнению Владимира Папорта, в будущем придется продлить одностороннее движение до улицы Карла Маркса. Из-за подвоза учащихся к школе №2 возникает «хаос».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков согласился с этой идеей и предложил Владимиру Папорту внести предложение официально.